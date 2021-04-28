Скверы и площади города украсят миллионы цветов
28 апреля на Поклонной горе городские коммунальные службы высадили цветы. Такие работы накануне майских праздников ведутся по всему городу.
Территорию для высадки нежных растений готовят заранее — убирают старую щепу, оставшуюся с зимы, проводят культивацию почвы. Только после этого можно заниматься высадкой растений.
В прямоугольных ящиках самая свежая рассада. На Поклонную гору ее доставляют из столичных теплиц ранним утром.
— Виола традиционно первой появляется на московских улицах — этот цветок способен переносить перепады температуры воздуха, свойственные весне, — рассказывает ведущий специалист ландшафтного оформления ГБУ «Автомобильные дороги» Татьяна Петяйкина. — Чтобы приспособить растения к жизни в городе, их закаливают. В теплицах работает система электродосвечивания и контроля температуры. Виолу выращивают при температуре плюс 6–8 градусов.
Для Поклонной горы выбрали традиционные цвета российского триколора — белый, синий и красный. Именно этих оттенков виолы украсят знаковое место в столице.
Полтора десятка человек работают большую часть дня, чтобы успеть завершить большой объем высадки весенних растений. Вместе с грунтом цветы бережно достают из пластмассовых ящиков, чтобы перенести их на размеченные квадраты.
— Лопаткой делаем углубление в земле и опускаем цветок, — поясняет Ольга Семина, которая несколько лет подряд высаживает растения на московских клумбах.
Первый ярус у монумента на Поклонной горе был готов уже к полудню. Белые виолы будут приживаться в течение нескольких дней. Для удобства столичных служб есть границы — небольшой, еле заметный бордюр разделяет три яруса цветов. После белых виол идут синие. Затем — красные.
Цветник на Поклонной горе считается одним из самых масштабных в Москве. Но не только виолы украсят клумбы и знаковые территории нашего мегаполиса.
К майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили еще осенью прошлого года.
А в конце мая — начале июня на городских клумбах появятся 35 миллионов однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Кстати, общее количество этой рассады превысит 1,2 миллиона штук.
Концепцию тематических клумб в городе посвятили Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей «наука» и «техника», создадут из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок.
Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.
— Общее количество и ассортимент растений определяется на этапе проектирования клумб. Все сорта цветов и растений адаптированы к климатическим условиям Москвы, гипоаллергенны и абсолютно безопасны, — отметили в столичном Комплексе городского хозяйства.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:
— Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.
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