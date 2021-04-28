Скверы и площади города украсят миллионы цветов

Ведущий специалист ландшафтного оформления ГБУ «Автомобильные дороги» Татьяна Петяйкина держит в руках красные виолы, которые она вместе с другими специалистами посадила на Поклонной горе. Всего здесь вчера высадили несколько тысяч весенних цветов / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

28 апреля на Поклонной горе городские коммунальные службы высадили цветы. Такие работы накануне майских праздников ведутся по всему городу.

Территорию для высадки нежных растений готовят заранее — убирают старую щепу, оставшуюся с зимы, проводят культивацию почвы. Только после этого можно заниматься высадкой растений.

В прямоугольных ящиках самая свежая рассада. На Поклонную гору ее доставляют из столичных теплиц ранним утром.

— Виола традиционно первой появляется на московских улицах — этот цветок способен переносить перепады температуры воздуха, свойственные весне, — рассказывает ведущий специалист ландшафтного оформления ГБУ «Автомобильные дороги» Татьяна Петяйкина. — Чтобы приспособить растения к жизни в городе, их закаливают. В теплицах работает система электродосвечивания и контроля температуры. Виолу выращивают при температуре плюс 6–8 градусов.

Для Поклонной горы выбрали традиционные цвета российского триколора — белый, синий и красный. Именно этих оттенков виолы украсят знаковое место в столице.

Полтора десятка человек работают большую часть дня, чтобы успеть завершить большой объем высадки весенних растений. Вместе с грунтом цветы бережно достают из пластмассовых ящиков, чтобы перенести их на размеченные квадраты.

— Лопаткой делаем углубление в земле и опускаем цветок, — поясняет Ольга Семина, которая несколько лет подряд высаживает растения на московских клумбах.

Первый ярус у монумента на Поклонной горе был готов уже к полудню. Белые виолы будут приживаться в течение нескольких дней. Для удобства столичных служб есть границы — небольшой, еле заметный бордюр разделяет три яруса цветов. После белых виол идут синие. Затем — красные.

Цветник на Поклонной горе считается одним из самых масштабных в Москве. Но не только виолы украсят клумбы и знаковые территории нашего мегаполиса.

К майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили еще осенью прошлого года.

А в конце мая — начале июня на городских клумбах появятся 35 миллионов однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Кстати, общее количество этой рассады превысит 1,2 миллиона штук.

Концепцию тематических клумб в городе посвятили Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей «наука» и «техника», создадут из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок.

Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.

— Общее количество и ассортимент растений определяется на этапе проектирования клумб. Все сорта цветов и растений адаптированы к климатическим условиям Москвы, гипоаллергенны и абсолютно безопасны, — отметили в столичном Комплексе городского хозяйства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.

Читайте также: Около четырех миллионов виол высадят на клумбах Москвы