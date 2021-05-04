Молодежь стремится решать социальные проблемы регионов

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

С 1 по 12 мая проходит XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия». Он направлен на содействие социально-экономическому развитию территорий страны.

Принять участие в конкурсе можно в двух возрастных категориях: с 14 до 17 и с 18 до 35 лет. Исключение составляет номинация «Моя педагогическая инициатива». Представить свои проекты в этой категории могут россияне всех возрастов.

— Главная цель нашего конкурса — привлечь молодежь к участию в развитии российских регионов и решению социально-экономических проблем этих территорий. Авторы самых актуальных инициатив получат поддержку, образовательные гранты, льготы при поступлении в университеты и возможность пройти стажировку и устроиться на работу в крупные компании, — рассказали в организационном комитете конкурса.

Председатель экспертного совета Лилия Гумерова отметила, что количество заявок на участие среди специалистов в этот раз существенно выросло по сравнению с предыдущими годами. Больше всего проектов представили жители Московского региона. Всего из столицы на конкурс направили 259 инициатив. А еще 174 проекта подготовили молодые специалисты из Московской области.

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