Андрей Бочкарев: На трассе М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна готово примыкание к Киевскому шоссе

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В ТиНАО завершается строительство автомобильной дороги М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна, которая станет поперечным направлением между Киевским и Калужским шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Дорожники закончили оборудование съезда с Киевского шоссе и выезда на него в сторону МКАД. Сегодня строится также аналогичное примыкание к Калужскому шоссе. Общая готовность автодороги составляет около 85 процентов. При этом работы на первой ее половине уже полностью завершены. Движение по трассе планируется открыть до конца лета текущего года, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, автодорога М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна протяженностью 12 километров соединит Киевское и Калужское шоссе по линии аэропорт Внуково — Новые Ватутинки.

— С учетом открытой в 2020 году автодороги Марьино — Саларьево трасса М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна обеспечит удобный выезд на федеральные магистрали из деревень Марьино, Середнево, Бурцево, а также поселка Валуево, жителям которого сейчас приходится пользоваться загруженными улицами города Московского. Кроме того, проживающим в Троицке, в Ватутинках и в западной части Филимонковского поселения станет гораздо проще добираться до станции «Филатов Луг» Сокольнической линии метрополитена, — добавил Андрей Бочкарев.

Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, новую трассу оснастят современной автоматической системой управления дорожным движением.

— На ней устанавливают наружное освещение, светофоры и шумозащитные экраны общей протяженностью более двух с половиной километров, оборудуют пешеходные тротуары. После окончания основных работ строители выполнят благоустройство прилегающей территории. По оценкам проектировщиков, интенсивность движения по трассе составит 1,5 тысячи автомобилей в час. Разрешенная скорость движения будет 60 км/ч. Также по дороге будет организовано движение общественного транспорта, — сообщил Владимир Жидкин.

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено более 250 километров автомобильных дорог. Согласно адресной инвестиционной программе города Москвы, до конца 2023 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще около 150 километров.​