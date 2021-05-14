Андрей Бочкарев: Площадь стадиона «Москвич» увеличат в пять раз в ходе реконструкции

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На завершение реконструкции стадиона «Москвич» планируется выделить дополнительное в рамках Адресной инвестиционной программы. В ходе реконструкции площадь объекта увеличат почти в пять раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Благодаря предложению мэра Москвы Сергея Собянина направить дополнительные доходы столицы на реализацию приоритетных градостроительных программ должно ускориться строительство ряда социальных объектов, в числе которых стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, в ходе масштабной реконструкции площадь объекта увеличится в пять раз — с 1,9 до 9,7 тысячи квадратных метров, и на месте старого стадиона появится современный спортивный комплекс для занятий футболом и легкой атлетикой

— К настоящему моменту завершено устройство монолитных конструкций подземной и надземной части, монтаж железобетонных ступеней трибун и мачт освещения. Продолжаются каменные работы, монтаж металлоконструкций, работы по гидроизоляции кровли и устройству внутренних инженерных сетей, также ведется устройство вентилируемого фасада и отделочные работы, — добавил Андрей Бочкарев.

На обновленном стадионе можно будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике. Поле с натуральным травяным покрытием оснастят функцией полива и обогрева. На стадионе создадут секторы для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями, а также легкоатлетическое ядро. Трибуны стадиона смогут вмещать более 4 тысяч зрителей, а в подтрибунном пространстве разместят новую стрелковую галерею.​