Андрей Бочкарев: Архитектурная отделка станции «Терехово» БКЛ метро готова на 85 процентов
Работы по архитектурной отделке станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена вышли на завершающую стадию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На сегодняшний день на станции «Терехово» завершается устройство основных конструкций — эти работы выполнены на 93 процента, также на 85 процентов готова архитектурная отделка будущей станции — в пассажирских зонах приступили к монтажу подсистемы для крепления декоративных панелей, на платформе и в кассовой зоне второго вестибюля началась укладка гранита, — рассказал Бочкарев.
Как отметил заместитель мэра, полностью смонтированы три из шести эскалаторов, идет монтаж оставшихся, в ближайшее время также ожидается поставка вентиляционных агрегатов и основного оборудования тягово-понизительной подстанции.
— «Терехово» вместе со станцией «Кунцевская» входит в состав второго этапа западного участка БКЛ, который предусматривает строительство отрезка линии длиной 3,7 км. Особенностью этого этапа является использование 10-метровых тоннелепроходческих щитов, а также береговое расположение платформ. Общую готовность второй очереди западного участка мы оцениваем в 75 процентов, — добавил Бочкарев.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, к настоящему времени полностью завершена проходка перегона между станциями «Терехово» и «Кунцевская».
— Кроме того, в полном объеме выполнено устройство жесткого основания тоннеля и вентиляционного перекрытия. Более чем на 60 процентов готово верхнее строение пути, продолжается монтаж инженерных систем и водоотливных устройств в тоннелях, — пояснил Кравцов.
Напомним, что общая протяженность западного участка БКЛ составляет 8,3 км. В рамках первого этапа в эксплуатацию было введено две станции: «Народное Ополчение» и «Мневники».