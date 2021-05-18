Андрей Бочкарев: Архитектурная отделка станции «Терехово» БКЛ метро готова на 85 процентов

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Работы по архитектурной отделке станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена вышли на завершающую стадию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день на станции «Терехово» завершается устройство основных конструкций — эти работы выполнены на 93 процента, также на 85 процентов готова архитектурная отделка будущей станции — в пассажирских зонах приступили к монтажу подсистемы для крепления декоративных панелей, на платформе и в кассовой зоне второго вестибюля началась укладка гранита, — рассказал Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, полностью смонтированы три из шести эскалаторов, идет монтаж оставшихся, в ближайшее время также ожидается поставка вентиляционных агрегатов и основного оборудования тягово-понизительной подстанции.

— «Терехово» вместе со станцией «Кунцевская» входит в состав второго этапа западного участка БКЛ, который предусматривает строительство отрезка линии длиной 3,7 км. Особенностью этого этапа является использование 10-метровых тоннелепроходческих щитов, а также береговое расположение платформ. Общую готовность второй очереди западного участка мы оцениваем в 75 процентов, — добавил Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, к настоящему времени полностью завершена проходка перегона между станциями «Терехово» и «Кунцевская».

— Кроме того, в полном объеме выполнено устройство жесткого основания тоннеля и вентиляционного перекрытия. Более чем на 60 процентов готово верхнее строение пути, продолжается монтаж инженерных систем и водоотливных устройств в тоннелях, — пояснил Кравцов.

Напомним, что общая протяженность западного участка БКЛ составляет 8,3 км. В рамках первого этапа в эксплуатацию было введено две станции: «Народное Ополчение» и «Мневники».