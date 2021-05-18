Андрей Бочкарев: Продление метро в Гольянове разгрузит станцию «Щелковская» на четверть

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Продление Арбатско-Покровской линии в район Гольяново позволит примерно на четверть снизить нагрузку на станцию «Щелковская» и Щелковское шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С продлением Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново улучшится транспортное обслуживание порядка 70 тысяч москвичей, а 30 тысяч жителей района получат метро в удобной доступности. Кроме того, нагрузка на станцию «Щелковская» и Щелковское шоссе снизится примерно на 25 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, новый участок Арбатско-Покровской линии построят в северо-восточной части района.

— Станция «Гольяново» расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Для удобства жителей у станции сделают два вестибюля и выходы в город на обе стороны Уссурийской улицы. Территорию вокруг станции благоустроят, организуют пешеходные зоны и велодорожки, — добавил Андрей Бочкарев.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново. «Длина участка от «Щелковской» до станции «Гольяново» составит 2,6 километра. Отрезок проложат в створе Уральской и Уссурийской улиц — это позволит исключить негативное влияние на рядом стоящие дома», — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.