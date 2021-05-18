Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Продление метро в Гольянове разгрузит станцию «Щелковская» на четверть
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Продление метро в Гольянове разгрузит станцию «Щелковская» на четверть

Полина Французова

Город

Продление Арбатско-Покровской линии в район Гольяново позволит примерно на четверть снизить нагрузку на станцию «Щелковская» и Щелковское шоссе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С продлением Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново улучшится транспортное обслуживание порядка 70 тысяч москвичей, а 30 тысяч жителей района получат метро в удобной доступности. Кроме того, нагрузка на станцию «Щелковская» и Щелковское шоссе снизится примерно на 25 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, новый участок Арбатско-Покровской линии построят в северо-восточной части района.

— Станция «Гольяново» расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Для удобства жителей у станции сделают два вестибюля и выходы в город на обе стороны Уссурийской улицы. Территорию вокруг станции благоустроят, организуют пешеходные зоны и велодорожки, — добавил Андрей Бочкарев.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект продления Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново. «Длина участка от «Щелковской» до станции «Гольяново» составит 2,6 километра. Отрезок проложат в створе Уральской и Уссурийской улиц — это позволит исключить негативное влияние на рядом стоящие дома», — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

московское метроАрбатско-Покровская линия метроАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Все мнения
О проекте