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Андрей Бочкарев: Тоннель под МКАД возводится на десятом участке Юго-Восточной хорды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Тоннель под МКАД возводится на десятом участке Юго-Восточной хорды

Полина Французова

Город

Тоннель под МКАД на десятом участке Юго-Восточной хорды готов на четверть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке ЮВХ от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе продолжается строительство тоннеля, который пересекает МКАД на 32-м километре. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 25 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам главы Строительного комплекса, в тоннеле предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону.

— Его общая длина составляет 102,5 метра, из которых 64,8 метра приходится на закрытую часть, остальное — на рамповые участки тоннеля, — добавил Андрей Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов, из зоны строительства уже вынесены инженерные коммуникации, также готовы ограждающие конструкции стартового и приемного котлованов.

— В настоящее время ведутся работы по сооружению защитного экрана, под прикрытием которого впоследствии будут сооружаться несущие конструкции обделки тоннеля, — уточнил Юрий Кравцов.

Запуск движения по Юго-Восточной хорде значительно улучшит транспортное обслуживание жителей юга и юго-востока столицы, а также Новой Москвы.

Хордовая система скоростных дорожных магистралей, состоящая из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады — ключевой мегапроект развития дорожно-транспортной сети столицы. Хорды свяжут периферийные районы города и таким образом разгрузят центр столицы, МКАД и ТТК. По мнению экспертов, хордовая система организации движения на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой. В настоящее время система хордовых магистралей готова более чем наполовину.

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