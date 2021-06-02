Современные фасады позволяют подчеркнуть индивидуальность проекта

Дом с ярким фасадом на улице Свободы, 67а, построен по программе реновации / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва меняется. Сейчас большинство новостроек имеет индивидуальный облик и дома не похожи друг на друга. Выделиться на общем фоне новостройкам зачастую помогают необычные современные фасады.

Время одинаковых коробок прошло. Современные фасады преображают городскую среду. Большинство домов не только строится по индивидуальным проектам, но и имеет неповторимый внешний вид.

— С одной стороны, технология строительства почти всегда одинакова: монолитный каркас, газобетонные блоки, сверху утеплитель, а потом плитка, — рассказывает заслуженный архитектор России, член-корреспондент Международной академии архитектуры Сергей Гнедовский. — С другой стороны, архитекторы пытаются играть с цветом, чтобы было разнообразие.

Как пояснил эксперт, фасады пытаются подчеркнуть индивидуальность проекта и одновременно дают жителям новостроек сэкономить на отоплении: ведь практически все они энергосберегающие.

— Это плюс. А минус в том, что большинство домов отличаются друг от друга незначительно, потому что одного цвета фасада для придания индивидуальности недостаточно, — пояснил эксперт.

Впрочем, по его словам, в Москве есть примеры и яркой авторской архитектуры: зданий, которые с другими не спутаешь. Это, например, дом на Мосфильмовской, идеально вписавшийся в облик Воробьевых гор. Или Садовые кварталы в Хамовниках: здания оригинального вида.

— Среди хороших фасадов я бы назвал работу Сергея Чобана на пересечении Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца. Там и гостиницы, и жилье, и общественные здания, — рассказывает президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. — Там, например, есть дом из нескольких секций и каждая имеет свой фасад. Это очень достойно и оригинально выглядит.

Что касается массовой застройки, то тут все упирается в экономику.

Облик города, по словам архитектора, во многом зависит от экономической ситуации в стране.

— Если бы у потенциальных покупателей было больше денег, девелоперы соревновались бы не только ценой и месторасположением дома, но и оригинальностью его облика, — считает Шумаков.

Яркая качественная архитектура, как пояснили эксперты, стоит недешево. На нее еще нужно заработать.

ФАКТ

Здания с оригинальными фасадами часто служат главными достопримечательностями городов. Правда, выделяет на общем фоне их зачастую не только оригинальный фасад, но и необычная форма. Так,в Дели в 1986 году построен храм Лотоса. Огромное здание из белоснежного мрамора выполнено в форме распускающегося цветка.

В испанском городе Бильбао туристы в первую очередь отправляются к Музею Гуггенхайма. Построенный из титана, он украшен волнистыми линиями, которые меняют цвет под солнечными лучами. А в китайском городе Цзянсу открылся культурно-выставочный центр Wuxi Wanda Exhibition Center в виде глиняного чайника. 40-метровая конструкция выполнена из алюминиевых листов и стеклянных панелей разного размера.

Читайте также: Мегастройки создают районы, комфортные для работы, отдыха и проживания