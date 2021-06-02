Здоровый подход к освоению пространства

Фото: mos.ru / Пресс-служба Москомархитектуры

Пандемия коронавируса внесла изменения в принципы городского развития. Особо актуальным стал ориентированный на развитие здоровой городской среды подход Urban Health («Здоровый город»), которого стала придерживаться и Москва.

Этот подход предполагает создание здоровой городской среды, когда в шаговой доступности от дома есть удобные парки и места для занятий спортом.

По словам вице-премьера правительства РФ Татьяна Голиковой, в столице яркими примерами Urban Health стали программы «Моя улица» и «Мой район», в результате реализации которых создаются удобные общественные пространства. А значит, горожане больше двигаются, причем на свежем воздухе, что хорошо сказывается на здоровье.

— Непосредственным ответом на пандемию в Москве стала так называемая зеленая волна, когда люди начали переселяться поближе к природе и подальше от соседей, чтобы не заразиться, — рассказывает президент Московского архитектурного института Александр Кудрявцев.

Архитектор Андрей Савельев считает, что ответом на пандемию должно стать рассредоточение населения.

— Пока у нас есть высокие, больше 16 этажей, дома, где нужно пользоваться лифтами, и относительно маленькие дворы, вероятность близкого контакта с окружающими, а значит, и заражения велика, — рассуждает эксперт. — По этому, на мой взгляд, один из главных принципов развития города в будущем — малоэтажная застройка. Например, у нас есть Новая Москва — это огромная и пока мало освоенная территория.

Вот ее, например, и можно развивать, учитывая новый подход, ставший актуальным из-за пандемии. Второй, по мнению эксперта, принцип будущего развития города — полицентризм:

— Пока люди вынуждены ездить с окраин в пределы Третьего кольца, где сосредоточены офисы, вероятность заражения будет высокой. Потому при застройке новых микрорайонов важно создавать рядом и рабочие места.

КСТАТИ

Подход Urban Health — новое видение и идеология развития современных городов — набирает популярность в мире. Он исследует связь здоровья и городской среды и отвечает на ключевой вопрос будущего любого города: «Как добиться того, чтобы городская среда способствовала активной и здоровой жизни?»

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