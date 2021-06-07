Летние каникулы: какие документы необходимы для детского лагеря

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Летние каникулы — время, когда многие дети отправляются в детские лагеря, санатории и пансионаты. Несмотря на известные сложности, связанные с пандемией, в этом году такая возможность появится у тысяч юных москвичей. О том, какие документы необходимо получить родителям перед такой поездкой, мы попросили рассказать главного врача Детской городской поликлиники № 7 Елену Кац.

— Елена Леонидовна, несколько лет назад процесс оформления медицинских документов стал намного проще. Теперь во многих случаях оформить справки и направления можно в одноименном кабинете в своей поликлинике. Это правило действует и для получения справок для отдыха ребенка в детском оздоровительном лагере и санатории?

— Да, совершенно верно. Более того, для получения большинства справок не требуется, как раньше, предварительно получать направление у участкового педиатра и посещать нескольких профильных специалистов.

— Какие справки нужны для того, чтобы ребенок мог поехать в детский оздоровительный лагерь?

— Всего необходимы три документа. Это справка по форме 079/у (о состоянии здоровья ребенка), а также справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и учебы. Справку о состоянии здоровья можно получить в кабинете выдачи справок и направлений после осмотра ребенка. Прием в этом кабинете проводится по предварительной записи. Там же можно получить и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства.

Аналогичную справку по месту учебы выдает медицинский работник в школе или в детском саду, при этом нужна она будет только в том случае, если ребенок едет в лагерь в первую смену. Немного больше времени придется потратить, чтобы получить медицинские документы на ребенка, который поедет отдыхать по льготным путевкам по линии Мосгортура. Для этого потребуется получить копию сертификата прививок (форма 156/у-93) или копию карты профилактических прививок (форма 063/у). Это нужно будет сделать в том случае, если информация о проведенных вакцинациях не указана в справке формы 079/у. Дубликаты также выдаются в поликлинике по месту прикрепления ребенка и заверяются печатью. Также может потребоваться справка от врача-фтизиатра. Она необходима, если в амбулаторной карте нет результатов пробы манту и/или диаскинтеста за период более одного года для здоровых детей или шести месяцев для детей, больных хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, а также для получающих иммуносупрессивную терапию.

Кроме того, необходимо получить справку с результатами исследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, а если в лагере есть бассейн — справку для посещения бассейна с указанием результатов паразитологического обследования на гименолепидоз и энтеробиоз. При этом нужно учитывать, что срок действия справки для посещения бассейна составляет три месяца со дня выдачи, поэтому оформить ее можно заранее. Эти медицинские документы можно получить у участкового педиатра, а также в кабинете выдачи справок и направлений. Это можно уточнить при обращении в поликлинику. Наконец, есть третий вариант. Если ребенок едет на оздоровление по санаторно-курортной путевке, то ему потребуется справка по форме № 070/у (для получения путевки в санаторий), санаторно-курортная карта и справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и учебы. Процесс оформления может занять несколько дней. Справка по форме № 070/у выдается участковым педиатром, если у ребенка есть показания и отсутствуют противопоказания для санаторно-курортного лечения. Санаторно-курортную карту можно получить как в кабинете выдачи справок и направлений, так и у участкового педиатра. Перед получением карты ребенок должен пройти все обследования, связанные с его заболеванием, при этом при необходимости могут быть назначены дополнительные анализы.

— Когда можно обратиться за справками в поликлинику?

— За справками можно обратиться в любое удобное время в часы работы детских поликлиник Департамента здравоохранения Москвы. По будням они открыты с 08:00 до 20:00, а в субботу — с 09:00 до 15:00.

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