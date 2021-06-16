Как психолог семейного центра помог москвичке пережить стресс на работе

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Стресс стал для нас таким же привычным, как и простуда. Но, в отличие от последнего, состояние напряжения может не закончиться никогда. Где бы вы ни работали, ситуации стресса неизбежны. Их не стоит бояться, но с ними необходимо научиться справляться. Почему возникает стресс и как с ним бороться, рассказала психолог семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко.

Проблемы нарастали, как снежный ком

В семейный центр «Кутузовский» обратилась 34-летняя Анна, которая стала испытывать серьезные проблемы из-за ежедневного стресса на работе.

— Недавно я осознала, что стала вспыльчивой. Меня выводит из себя абсолютно любая мелочь, я чувствую постоянную усталость. Начались проблемы во всех сферах: стала ссориться с родными, опаздывать на работу, что привело к конфликту с начальством. На днях у меня началась бессонница, и я полностью выбита из колеи, — делится Анна.

Прежде чем мы поговорим о том, как преодолеть стресс, нужно понимать, что это такое и почему это происходит. Это реакция организма на воздействие тех или иных факторов, как физических, так и психологических. Причин стресса очень много, потому как у каждого человека свой организм, реакции, психика и образ жизни. Один и тот же фактор на одного человека может не повлиять совсем, а другой может буквально заболеть от какого-либо события. Существует несколько популярных факторов, вызывающих стресс: конфликты с другими людьми, недовольство самим собой, отсутствие отдыха, частые страхи, неблагоприятные условия окружающей среды и другие.

— В ходе беседы с Анной нам стало ясно, что женщина работает в «сложном» коллективе, где постоянно происходят конфликтные ситуации. Неспособная противостоять большинству, Анна вынуждена брать на себя большой объем работы, который требует постоянного напряжения умственных и физических способностей. Это и привело к срыву, — комментирует Людмила.

Страх потерять работу

У рабочего стресса есть свои симптомы: систематические опоздания, стремление уйти пораньше, попытки уклониться от рабочих обязанностей, ухудшение производительности, ошибки. Бессонница, снижение иммунитета, вспыльчивость, раздражительность, тревожность, изменение аппетита — тоже сигналы о том, что человек испытывает напряжение.

— Я очень долго искала работу, и когда мне предложили эту должность, я решила во что бы то ни стало пройти испытательный срок и остаться на своем месте. Поэтому я буквально хваталась за все. Испытательный срок давно пройден, а я так и делаю все за всех. Коллектив, в котором мне приходится работать, тоже не самый спокойный. Было несколько ситуаций, когда мои коллеги меня подставляли перед начальством. После этого доверять им я не могу, постоянно жду каких-то проблем, — рассказывает Анна.

Когда стресс не дает покоя, сосредоточиться на работе бывает проблематичным. Важно развивать навыки самоконтроля и — в случае Анны — выстраивать отношения с коллективом и расставлять границы.

Научиться устанавливать границы

— Анна проделала большую работу над собой и еще продолжает этот путь. Устанавливать границы с коллегами — очень непростая задача, но женщина начала именно с этого, постепенно снижая свою нагрузку, отказываясь от чужих задач и расставляя приоритеты в своей деятельности, — комментирует психолог.

Снизить стресс на рабочем месте поможет соблюдение достаточно простых рекомендаций, однако большую роль играет постоянство.

— Начинайте свой день с составления списка задач, которые необходимо решать в порядке убывания их важности. Если есть задача, которая вам неприятна, решите ее в первую очередь.

— Разбивайте большие цели на задачи. Если какой-либо проект кажется очень сложным и невыполнимым, не откладывайте его в долгий ящик и не бойтесь, просто разбейте его на этапы, небольшие шаги и приступайте к их выполнению, держа фокус внимания только на них.

— Вы не должны делать все в одиночку. Постарайтесь отпустить желание выполнять и контролировать все самостоятельно, в том числе мелочи и незначительные задачи. Обращайтесь за помощью к коллегам, ищите внешние ресурсы, которые могут облегчить решение задачи.

— Найдите баланс в своем рабочем графике, старайтесь выполнять все свои функции в рабочие часы. Работа — это работа, а не игра на выживание.

— Отдыхайте и уделяйте внимание своим увлечениям, особенно спорту. Забота о себе — большой источник внутренних ресурсов и энергии.

— Я стала больше думать о себе и своих увлечениях, не только о работе. Рекомендации психолога стали моим новым образом жизни, а не просто советами, как стоит поступить. Мне было непросто выстроить границы со своими коллегами, потому что они уже привыкли к тому, что я «удобная», но мне удалось справиться, хотя и был страх потерять работу. Но самое удивительное, что после того как я начала перемены в себе, мое руководство стало больше меня уважать, лучше относиться ко мне, а со многими коллегами, которые раньше сваливали на меня свою работу, мои отношения также улучшились. Я сделала вывод, что все перемены начинаются только с меня! — говорит Анна.

Если вы оказались в похожей ситуации, не откладывайте визит к профессионалу и обращайтесь в столичные семейные центры. На интерактивной карте вы можете легко отыскать ближайшее учреждение и обратиться за помощью.