Представители Молодежной палаты Рязановского провели экологическую акцию

В поселке Фабрики имени 1 Мая на набережной реки Десны молодые парламентарии Рязановского 15 июня разместили информационные таблички о правильном кормлении птиц.

Благодаря им жители поселения узнали, что пернатым противопоказаны сдоба и свежий хлеб: они могут привести животных к ожирению. Вместо этого орнитологи посоветовали подкармливать уток готовым комбикормом, отварными крупами, творогом, зерновыми хлопьями и мелконарезанными овощами. Кроме того, еду необходимо оставлять на земле, а не бросать в воду: если утки не съедят угощение, оно будет способствовать образованию тины.

— Забота о животных — это один из важных аспектов нашей жизни. Однако не все знают, как правильно можно подкармливать птиц, не нанося при этом вреда их здоровью. Именно поэтому мы решили провести экологическую акцию, напоминающую жителям об основных правилах кормления пернатых, — сообщил Андрей Циммерман, председатель Молодежной палаты поселения Рязановское.

Отметим, что такие информационные таблички также установят вблизи водоемов на территории поселения.