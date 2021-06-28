Жаркий сезон отпусков: московские туроператоры фиксируют высокий спрос на путевки

Жительница Владивостока Юлия Бердникова приехала в столицу вместе с сыном Сашей. Они не посещают места массового скопления людей и выбирают развлечения на свежем воздухе, чтобы не заразиться коронавирусом. А главные достопримечательности города они увидели во время автобусной экскурсии / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В понедельник, 28 июня, Россия возобновила авиасообщение еще с рядом стран. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как это отразится на туротрасли и желании москвичей путешествовать.

Новые ограничения, введенные в Москве и других регионах России из-за коронавируса, конечно, отразились на туристической отрасли. Однако застоя, как в прошлом году, не ожидается. Например, путешественники из других регионов России, которые хотели побывать в Москве, не стали отменять поездки. Они скорректировали свои планы с учетом требований безопасности и прибыли в столицу. Одна из них — жительница Владивостока Юлия Бердникова.

— Мы с сыном Сашей давно хотели побывать в Москве. Но чтобы не заразиться коронавирусом, мы избегаем места массовых скоплений людей, выбираем развлечения на свежем воздухе. Сегодня мы посетили Красную площадь и обзорную экскурсию. Те, кто был в салоне автобуса, соблюдали меры безопасности, — рассказала Юлия Бердникова.

По словам руководителя отдела стандартизации и качества компании City Expert Елизаветы Блиновой, проблем с потоком туристов нет. Правда, портрет путешественника изменился: теперь полюбоваться красотами столицы приезжают не иностранцы, а жители других регионов России.

— Москва действительно популярна у туристов, — отмечает Блинова. — Мы организовываем обзорные экскурсии по столице на двухэтажных автобусах. Раньше нашей основной аудиторией были иностранцы, но во время пандемии нам пришлось перестроиться. Теперь работаем на отечественных туристов. Благодаря ним мы удержали бизнес на плаву.

Что касается отдыха за рубежом, здесь тоже высок спрос. Популярностью у москвичей пользуются Турция, Греция, Египет и недавно открытые Болгария и Кипр.

— За неделю продажи путевок в эти страны выросли. Но сейчас москвичи чаще планируют отдых на летние месяцы, мало кто покупает путевки на осень. Опасаются новых ограничений, — отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В пресс-службе туроператора «Интурист» заверили, что планировать осенний отдых лучше сейчас.

— Вряд ли границы снова закроют. Просто нужно будет соблюсти антиковидные правила, — сказали в «Интуристе».

Многие ожидали, что из-за новых ограничений цены на отдых за рубежом взлетят. В компании Coral Travel опровергли информацию. Столичные туроператоры сохранили цены на прежнем уровне.

Увеличить приток туристов в Москву и продажи путевок за границу поможет вакцинация от коронавируса, считает директор туроператора «КонТур» Ирина Конфетова.

— Думаю, в ближайшее время страны разрешат въезд по сертификату о прививке, как это уже сделала Черногория. И москвичи смогут наслаждаться отпуском без ограничений, — отметила Конфетова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным пограничной службы ФСБ России, число поездок россиян за рубеж в первом квартале 2021 года снизилось на 64 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего за первые шесть месяцев 2021 года за границей побывали 2,6 миллиона россиян. Самым популярным направлением была Турция. Ее посетили 320,3 тысячи туристов. Это на 36 процентов больше, чем в 2020 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель Комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты:

— Массовая вакцинация может благоприятно повлиять на внутренний туризм. В Краснодарском крае, например, хотят заселять в гостиницу только при предъявлении сертификата, подтверждающего получение прививки. Как это отразится на выездном туризме, пока непонятно, так как не везде принимают российскую вакцину. Радует то, что меры поддержки, принятые в 2020 году, продолжают действовать и сейчас. Например, государство избавило туротрасль от некоторых выплат. Это значительно помогает нам.