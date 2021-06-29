Вместе сделаем столицу лучшим городом Земли

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

По всей столице появились плакаты со слоганом «Вместе». Этот лозунг отражает концепцию, которую предлагает горожанам партия «Единая Россия». А именно – вместе добиться благополучия города.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на XXVI конференции московского отделения «Единой России», представил программу развития столицы.

Главные приоритеты — реальные запросы москвичей.

— Города обычно создаются вокруг зданий. Вокруг крепостей и площадей. Так было. Но сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных – от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медпомощь. Город, в центре которого – человек. Каждый житель Москвы. Удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город. Город, где каждый житель найдет то, что ему нужно. Независимо от того, в каком районе он живет. Потому что сердце нашего города – это не точка на карте, а его жители, — сказал Сергей Собянин. — Сделать Москву лучшим городом Земли – амбициозная и непростая задача. Но у нас есть все необходимое, чтобы с ней справиться. Вместе. В прошлом году на весь мир обрушилась пандемия, и ключевой приоритет партии – вместе с москвичами вернуться к нормальной жизни как можно быстрее, возобновить рост экономики, доходов горожан и бизнеса. Партия намерена добиваться повышения зарплаты работников образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и соцпособий семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам.

«Единая Россия» планирует создать максимально эффективную систему помощи в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам, предпенсионерам. Также планируют построить 30 поликлиник и модернизировано более 130 действующих.

МНЕНИЯ

Андрей Чеснаков, политолог:

— Нынешняя программа, предложенная «Единой Россией», вполне соответствует ожиданиям и возможностям, которые есть сейчас у столицы. Очевидные достижения Сергея Собянина и в целом правительства Москвы последних лет могут быть и, скорее всего, будут использованы столичной «Единой Россией» как демонстрация потенциала правящей партии. Москвичи на практике видят, что эта команда умеет делать, каких целей достигать, и чего уже добивалась ранее.

Екатерина Курбангалеева, политолог:

— Программа охватывает все сферы жизни горожан, вплоть до вопроса возвращения речного транспорта. Также в приоритете доступность медицины и социальная поддержка отдельных категорий жителей города, запланировано строительство большого количества медицинских центров, большое значение в программе уделено социальной помощи. Теперь самое важное, чтобы это все было реализовано и работало на заявленные цели.

Михаил Виноградов, Президент фонда «Петербургская политика»:

—Важен сам факт городской программы – все же немало людей ориентируются на свой регион, населенный пункт, а нередко даже на собственный район. Хорошо, что в программе нет ничего раскалывающего. Дискуссии о развитии города вполне естественны. В программе удалось отойти от тем потенциального раскола и сделать акцент на тех вопросах, которые не вызывают общественного раздражения и, напротив, только объединяют всех жителей столицы.

КСТАТИ

Еще один приоритет – транспорт. Будет развиваться не только метро, но и «зеленый» наземный транспорт: электрички, трамваи и электробусы. За счет перехода на «зеленый» транспорт качество воздуха улучшится на10процентов. К