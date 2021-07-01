Тренды жилищного строительства: какие дома набирают популярность

Фото: Группа компаний ФСК

В этом году исполняется 60 лет старейшему московскому Первому домостроительному комбинату. О том, какие новинки, учитывая запросы жителей, готовит комбинат в свой юбилей, мы расспросили директора Департамента развития продукта Группы компаний ФСК, в структуру которой входит это предприятие, Петра Кирилловского.

— Петр, когда предприятие успешно функционирует больше полувека, переживая и сложные в целом для страны периоды, это говорит о многом. Какие достижения вызывают особенную гордость?

— ДСК-1 — старейший застройщик Москвы. Качество домов комбината проверено годами. Серии П-44 и П-44Т нередко называют эталоном домостроения. Последние пять лет комбинат входит в структуру Группы компаний ФСК. На предприятии проводятся активные работы по модернизации, устанавливается новое европейское оборудование.

Сегодня производство соответствует всем мировым стандартам, а новые дома стали образцом современного индустриального домостроения. По данным наших исследований, потребитель знает наш комбинат как сильный бренд и как предприятие, которое производит качественный продукт.

— Над какими новыми продуктами вы сейчас работаете? Привлекаете ли иностранных архитекторов?

— Работаем над новым стандартом индустриального домостроения. Он вобрал лучшие мировые практики. Сейчас мы разработали концепцию этого продукта и воплотим ее в проектах, которые выйдут на рынок в этом году. Трудимся мы в партнерстве с испанским архбюро, и это будет современное жилье, возведенное по самым высоким производственным стандартам.

— Почему в качестве партнеров вы выбрали европейцев?

— Новый продукт требует сложных программных решений и высоких компетенций с точки зрения производственных технологий. В свою очередь, мы на производстве используем новое европейское оборудование, поэтому и при проработке самого продукта потребовалось привлечь западных специалистов.

Кроме того, мы активно используем BIM-технологии (современные технологии моделирования зданий), поэтому свою команду отечественных проектировщиков усиливаем западными специалистами. Привлечение европейского опыта привносит в нашу работу свежий взгляд и то лучшее, что используется на западе. В итоге у нас получился новый продукт высочайшего класса.

— Предусмотрена ли некая адаптация под наш менталитет?

— Конечно, дома адаптируем под российские стандарты. Европейские нормы и правила отличаются от наших. Например, там не учитывают нормы по инсоляции (уровень освещенности) так, как делаем это мы. Потолки в европейских домах ниже, а здесь покупатель привык к высоким потолкам. Что касается планировок в евроформате, то тут мы тоже прекрасно понимаем, что далеко не всех будущих новоселов эти варианты устраивают. Есть покупатели, которые приобретают квартиры с привычными для них стандартными планировками.

— В чем особенности нового продукта в сравнении с прежними домами комбината?

— Дома будут кардинально отличаться от обычных панельных строений — это новостройки последнего поколения с высокими потолками, большими окнами. В местах общего пользования будет больше остекления. Плюс предусмотрены более разнообразные планировки квартир.

В их числе квартиры с мастерблоком (когда спальня имеет собственный санузел и гардеробную), квартиры с несколькими санузлами и т.д. Это дома, построенные по индивидуальному проекту, индустриальным способом.

— Судя по всему, это будет революционным, совершенно новым предложением на рынке домостроения. Чем еще планируете порадовать будущих новоселов?

— Совсем недавно к 60-летию комбината мы запустили новое предложение — ежемесячно в течение года мы выделяем в своих проектах пул из 60 квартир, которые можно купить с хорошей скидкой. Согласитесь, это приятный подарок будущим новоселам.