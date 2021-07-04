Поддержка будет оказана всем сферам экономики

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин (справа) и президент Татарстана Рустам Минниханов обсудили общие проекты на Московском урбанистическом форуме. Главе республики показали ключевые проекты столицы / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В минувшую пятницу, 2 июля, завершился Х Московский урбанистический форум (МУФ). В этом году его главной темой стали уроки успешной трансформации мегаполисов и влияние пандемии на жизнь городов.

Пандемия повлияла на все сферы жизни столицы, но тем не менее Москва выбрала полноценное функционирование всех отраслей экономики. Там, где предприниматели не могли справиться с трудностями собственными силами, на помощь пришли городские меры поддержки. Их и сейчас продолжают оказывать. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что решения об оказании помощи предприятиям в Москве в пандемию будут приниматься точечно.

— Мы сейчас сталкиваемся с очередным сложным этапом и, к сожалению, вынуждены вводить определенные ограничения. Но мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике и с выручкой определенных отраслей. Конечно же, будем точечно принимать решения, которые помогут предприятиям преодолеть трудности, — отметил он.

Город стимулирует и девелоперов, которые не только не остановили крупные строительные проекты, но и делают ставку на создание рабочих мест. Заммэра напомнил о соглашениях, согласно которым инвесторы построят за пределами центра столицы почти 300 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, где смогут работать более 7,6 тысячи человек.

— Город в свою очередь предоставил этим инвесторам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования участков для строительства жилья в общей сложности на 12,5 миллиарда рублей, — заявил Владимир Ефимов.

Однако не только такими мерами власти Москвы добиваются экономического роста в городе. Упор делается и на снижение уровня безработицы. Этот показатель удалось «опустить» от пиковых значений в 2,5 до 0,59 процента. Как отметил глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, ситуация в городе выправляется, отрасли восстанавливаются.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, в пандемию некоторые проекты были расширены, а также появились и совершенно новые направления деятельности.

— Мы видим, как меняется городская инфраструктура, и то, что было еще десять лет назад, сейчас кажется нам далеко забытым прошлым. В соцсфере мы тоже меняемся, — сказал он во время сессии Урбанфорума «Город для людей. Пространство мегаполиса как часть социальной сферы».

К примеру, нынешняя реальность диктует властям необходимость вносить изменения в логистику оказания социальной помощи.

— Москвичи привыкли к высокому качеству сервиса в бизнес-среде. Поэтому вполне оправданны их ожидания в изменении подходов работы социальных учреждений, — пояснил Евгений Стружак. — Но «по щелчку» это сделать нельзя, это не быстрый процесс.

Правительство Москвы ищет разные способы повышать качество услуг для жителей столицы. Нередко в эти процессы включаются разные городские учреждения, которые вместе создают проекты, в том числе и школы.

— Сейчас вся наша столица стала настоящей образовательной площадкой, которая дает возможности для развития. В частности, уроки проходят не только в стенах учебных заведений, но и в музеях, на производствах, в технопарках, — рассказал Стружак.

Еще один яркий пример — проект «Московское долголетие». И если начинался он на базе центров соцзащиты, то сегодня занятия для старшего поколения организуют тысячи поставщиков услуг, парки, музеи, культурные площадки. Отдельного внимания заслуживает проект «Здоровая Москва». В течение двух лет в павильонах парков проходило медобследование жителей, а сейчас — вакцинация.

ЦИФРА

90 сессий деловой программы, рассчитанной на разных специалистов, прошло в рамках МУФ.

КСТАТИ

Эксперты международной компании Pricewaterhouse Coopers (PwC) подробно сравнили основные параметры, касающиеся охраны исторических зданий, в большинстве европейских столиц за 5 лет. Москва — лидер по объему госассигнований на сохранение культурного наследия. Результаты этого исследования были представлены на Московском урбанистическом форуме.