Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поддержка будет оказана всем сферам экономики

Василиса Чернявская 

Марьяна Шевцова

Город
Поддержка будет оказана всем сферам экономики
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин (справа) и президент Татарстана Рустам Минниханов обсудили общие проекты на Московском урбанистическом форуме. Главе республики показали ключевые проекты столицы / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В минувшую пятницу, 2 июля, завершился Х Московский урбанистический форум (МУФ). В этом году его главной темой стали уроки успешной трансформации мегаполисов и влияние пандемии на жизнь городов.

Пандемия повлияла на все сферы жизни столицы, но тем не менее Москва выбрала полноценное функционирование всех отраслей экономики. Там, где предприниматели не могли справиться с трудностями собственными силами, на помощь пришли городские меры поддержки. Их и сейчас продолжают оказывать. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что решения об оказании помощи предприятиям в Москве в пандемию будут приниматься точечно.

— Мы сейчас сталкиваемся с очередным сложным этапом и, к сожалению, вынуждены вводить определенные ограничения. Но мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике и с выручкой определенных отраслей. Конечно же, будем точечно принимать решения, которые помогут предприятиям преодолеть трудности, — отметил он.

Город стимулирует и девелоперов, которые не только не остановили крупные строительные проекты, но и делают ставку на создание рабочих мест. Заммэра напомнил о соглашениях, согласно которым инвесторы построят за пределами центра столицы почти 300 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, где смогут работать более 7,6 тысячи человек.

— Город в свою очередь предоставил этим инвесторам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования участков для строительства жилья в общей сложности на 12,5 миллиарда рублей, — заявил Владимир Ефимов.

Однако не только такими мерами власти Москвы добиваются экономического роста в городе. Упор делается и на снижение уровня безработицы. Этот показатель удалось «опустить» от пиковых значений в 2,5 до 0,59 процента. Как отметил глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, ситуация в городе выправляется, отрасли восстанавливаются.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, в пандемию некоторые проекты были расширены, а также появились и совершенно новые направления деятельности.

— Мы видим, как меняется городская инфраструктура, и то, что было еще десять лет назад, сейчас кажется нам далеко забытым прошлым. В соцсфере мы тоже меняемся, — сказал он во время сессии Урбанфорума «Город для людей. Пространство мегаполиса как часть социальной сферы».

К примеру, нынешняя реальность диктует властям необходимость вносить изменения в логистику оказания социальной помощи.

— Москвичи привыкли к высокому качеству сервиса в бизнес-среде. Поэтому вполне оправданны их ожидания в изменении подходов работы социальных учреждений, — пояснил Евгений Стружак. — Но «по щелчку» это сделать нельзя, это не быстрый процесс.

Правительство Москвы ищет разные способы повышать качество услуг для жителей столицы. Нередко в эти процессы включаются разные городские учреждения, которые вместе создают проекты, в том числе и школы.

— Сейчас вся наша столица стала настоящей образовательной площадкой, которая дает возможности для развития. В частности, уроки проходят не только в стенах учебных заведений, но и в музеях, на производствах, в технопарках, — рассказал Стружак.

Еще один яркий пример — проект «Московское долголетие». И если начинался он на базе центров соцзащиты, то сегодня занятия для старшего поколения организуют тысячи поставщиков услуг, парки, музеи, культурные площадки. Отдельного внимания заслуживает проект «Здоровая Москва». В течение двух лет в павильонах парков проходило медобследование жителей, а сейчас — вакцинация.

ЦИФРА

90 сессий деловой программы, рассчитанной на разных специалистов, прошло в рамках МУФ.

КСТАТИ

Эксперты международной компании Pricewaterhouse Coopers (PwC) подробно сравнили основные параметры, касающиеся охраны исторических зданий, в большинстве европейских столиц за 5 лет. Москва — лидер по объему госассигнований на сохранение культурного наследия. Результаты этого исследования были представлены на Московском урбанистическом форуме.

Читайте также:
Московский урбанистический форум (МУФ)пандемияТехнологии и инновации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте