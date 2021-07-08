Не только Багратион: вклад в спасение и развитие столицы внесли люди разных народов

В честь Петра Багратиона в столице назван мост, на фоне которого позирует Анна Конькова / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве живут представители более 160 народов, и многие из них имеют непосредственное отношение к истории и развитию города.

Начнем с того, что гордость и главный архитектурный символ столицы — Московский Кремль — построили итальянские архитекторы, рассказывает историк, москвовед, председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

— Москва была всегда населена преимущественно русскими. Однако если брать верхний срез общества, то процент людей других национальностей был там значительно выше, — рассказывает Юрий Викторович. — Во время войны 1812 года, например, четверть генералитета носила иностранные фамилии. Михаил Барклай-де-Толли, военный министр, например, имел шотландско-немецкое происхождение. Еще один защитник Москвы — князь Багратион — был грузин. Кстати, грузин среди аристократии тех лет было достаточно много.

Огромную роль в истории Москвы сыграла немка Екатерина Великая.

— В конце 1770 года в Москве были зарегистрированы первые случаи заболевания чумой, занесенной в Россию войсками из Турции. Уже к середине следующего года смертность в городе достигла огромной цифры — от 700 до 900 человек в день, — рассказывает Юрий Московский. — Городские власти растерялись и бездействовали.

Екатерина Великая, одна из первых в России привившаяся от оспы, отправила в Москву графа Григория Орлова.

— Он, как сейчас говорят, показал себя эффективным менеджером. Граф подавил так называемый чумной бунт, увеличил число карантинов и больниц, вдвое повысил докторам жалованье. В общем, с чумой он справился блестяще, — рассказывает Московский. — Но в этом есть и заслуга Екатерины — знала, кого послать!

Весь ХIХ век вплоть до революции 1917 года москвичей лечило множество врачей-немцев. Армяне в немалой степени обеспечивали розничную торговлю. А вот татары-дворники — это скорее миф.

— Дело в том, что дворник до революции считался госслужащим. А на госслужбу мусульман не брали — с этим былострого, — поясняет эксперт. — Так что если среди дворников и были татары, то только крещеные.

После революции большую часть творческой интеллигенции столицы — музыканты, писатели, поэты-песенники, — составляли евреи.

— Люди всех национальностей сыграли свою роль в развитии Москвы. Играют и сейчас. Город не может прожить без дворников, дорожных рабочих, торговцев, сантехников. А ведь практически все они отнюдь не «титульной» нации. Но все работают на благо столицы, — пояснил Юрий Московский.

И музыка, и стройки

Булат Окуджава, имеющий армянские и грузинские корни, написал, пожалуй, самые проникновенные песни о Москве — «Ах Арбат мой, Арбат» и «Синий троллейбус». Столица в его стихах — теплый и уютный город.

Великий хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Валерий Харламов — наполовину испанец. Его мама — уроженка города Бильбао, басконка Кармен Ориве-Абад. Почти вся его карьера связана с московским ЦСКА.

Марат Хуснуллин, будучи заммэра Москвы, внес вклад в строительство сотен километров и десятков станций метро, МЦК, МЦД и миллионов квадратных метров жилья.