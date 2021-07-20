Фотография сохраняет настоящее для вечности

Посетительница выставки Франка Орвата «Бестиарий» Саша Бурыкина внимательно вглядывается в работу мастера, представленную в рамках биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021» в Мультимедиа Арт Музее / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Московском Мультимедиа Арт Музее (МАММ) открыли пять выставок, которые будут работать до конца августа. «Вечерняя Москва» предлагает читателям отправиться в путешествие по фотографиям из разных стран.

МАММ продолжает знакомить посетителей с новыми экспозициями в рамках XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021». К выставкам, часть которых работает с весны или с начала лета, добавились пять новых.

Напротив входа гостей встречает выставка «Советский киноплакат 1950–1980-х годов». На ней более 100 плакатов — нарисованных, созданных на основе фотографий. Кино от «Девчат» до «Убить дракона», от «Чапаева» до «Андрея Рублева » — любопытно искать лица артистов и знакомиться с работами советского фотомонтажа. Экспозиция яркая и стильная, напоминающая о том, сколько новаторского можно открыть в подзабытом старом.

Если свернуть направо, попадешь в залы, увешанные лаконичными черно-белыми кадрами заводов и промышленных предприятий. Это выставка фотографий Джироламо Бомбелли «Индустриальная Италия 1920–1960».

— Мы хотели отойти от шаблонного представления об Италии как о гламурной, счастливой, райской стране, — пояснила выбор сюжета директор Итальянского института культуры в Москве Даниела Рицци. — Ведь на самом деле за ним стоит история экономического и социального развития, которое происходило в те десятилетия, когда работал Бомбелли. Это очень важное прошлое Италии, объясняющее ее настоящее. Иной взгляд на эту страну.

Путешествие по пространству и времени продолжает выставка Натальи Богданович и Сергея Пушкина «Кошки города Гродно».

— Это старая часть белорусского областного города, где я жила, — вспоминает Наталья. — Того, что мы успели снять в 2004–2006 годах, уже нет. Реконструкция сделала город конфетно-пирожным. Его теперь называют «маленькой Европой».

Кошки тут органично вписываются в уличное окружение.

— Вообще, проект мы называли Homofelinеus — ближайшие родственники человека по кошачьей линии, — делится Сергей. — Мы начинали его как архитектурный, но поняли — здания тут не главные.

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Кроме кошек в кадре и люди, добрые, открытые. Фотографы вспоминают, как бабушка с одного из снимков, вместо того чтобы прогонять их с промозглого октябрьского двора, пригласила на какао.

Географическое разнообразие выставок перемещает посетителей МАММ из Республики Беларусь в Англию. Экспозицию «Итон. Школа джентльменов» создали воспитанники этого учебного заведения Сергей Мосесов и Анатол Слоун. На открытии был попечитель Итона Игорь Цуканов, который помог организовать выставку.

— Без Итона нельзя представить Англию. Уже 600 лет эта школа готовит элиту, которая защищает страну, создает музыкальные произведения, книги, выпустила 20 премьер-министров, — информирует гостей Игорь. — Без Итона Англия была бы другой.

На черно-белых снимках видно, как мальчишки, которые вскоре займут большие должности, играют на сцене, на барабанах, занимаются спортом, сдают экзамены — лица разные, эмоции яркие.

На другой выставке не менее выразительны мордочки животных, похожих на нас, представленные на снимках Франка Орвата. Его выставка «Бестиарий» организована при поддержке посольства Франции в России и Французского института. А выставку мастера «Дом пятнадцати ключей» в МАММ показывали в 2019-м.

— Тогда Франк Орват сказал мне: «Я буду жить, если ты сделаешь еще один проект», — вспоминает директор МАММ Ольга Свиблова. — Но пандемия помешала. Он не дожил всего несколько месяцев...

Звери, в которых узнаются материнская любовь и начальственная гордость, ослепительная красота и наивная уязвимость, снились Франку Орвату, и он создал их с помощью цифровых технологий.

СПРАВКА

Биеннале «Мода и стиль в фотографии» проводится в МАММ раз в два года. 20 лет назад зрителям представили 14 экспозиций. В этом году подготовили 18 выставок, которые проходят в МАММ и в Центральном выставочном зале «Манеж». Кроме пяти новых выставок в МАММ работают еще четыре: «Здесь цель одна — доставить развлеченье», «Шанхай — Палм-Спрингс», «Мода на подиумах и тротуарах», а также «Crazy это сразу».