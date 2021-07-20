Участникам экскурсий откроют все тайны Луны

Фото: Пресс-служба ВДНХ

В среду, 21 июля, в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии «От Луны и обратно», посвященные первой высадке людей на поверхность спутника Земли.

Дата экскурсий выбрана неслучайно: ровно 52 года назад, 21 июля 1969 года, человек впервые ступил на Луну. Высадку выполнили сразу двое астронавтов — американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. На экскурсиях москвичам расскажут о всех подробностях этого удивительного космического путешествия.

— Участники экскурсий также смогут более детально рассмотреть глобус Луны, увидеть полноразмерные макеты советских автоматических станций «Луна-3», «Луна-17», лунохода и узнать, как выглядит настоящий лунный грунт, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Организаторы уточнили, что посетители также узнают о многолетних исследованиях, которые касаются спутника Земли. Участникам расскажут, есть ли на Луне вода и плотная атмосфера, на какой ее стороне можно найти море Москвы и сколько людей побывали на лунной поверхности.

На ВДНХ в один день запланировали несколько экскурсий, чтобы все желающие могли посетить их. Они пройдут в 13:00, 15:00 и 17:00. Однако организаторы мероприятия предупредили, что количество участников в группах ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

Во время экскурсий гостей попросили соблюдать меры безопасности: не снимать маски и перчатки и держаться на расстоянии полутора метров друг от друга.