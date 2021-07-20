Дома оснащают умными счетчиками

Фото: Из личного архива Олега Рындина

В Москве готовы применять успешные зарубежные и отечественные практики при строительстве домов по программе реновации. Во вторник, 20 июля, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики столицы Олег Рындин в интервью «Вечерней Москвы» рассказал о новациях в сфере жилищного строительства.

— Олег Витальевич, чей опыт при возведении домов по реновации изучался, и как он пригодится в Москве?

— При проектировании и строительстве домов по программе реновации учтен передовой отечественный и зарубежный опыт. К примеру, весной мы ознакомились с продукцией ряда датских компаний. На текущий момент в Московский территориальный строительный каталог включена информация о более 3600 единицах продукции, из которых 339 единиц — инновационные. Из этого перечня датский производитель предоставил данные о 90 видах стройматериалов. Они соответствуют нашим стандартам и производятся на территории России.

— Не удорожит ли использование европейских материалов строительство домов?

— Стоимость строительства объектов по программе реновации, в том числе с применением современных технологий и материалов, в целом соответствует стоимости аналогичных жилых объектов по горзаказу. А применение наиболее передовых технологий и материалов, при некотором возможном увеличении стоимости на этапе строительства, в целом является эффективным и оправданным с учетом всего жизненного цикла объекта. Апробация передовых решений осуществляется на экспериментальных объектах для принятия последующих решений о целесообразности их масштабного применения на столичных стройках.

— На какие технологии опираются специалисты при проектировании и строительстве домов?

— Разработка проектов планировок новых и существующих районов опирается на комплексный анализ всех аспектов, влияющих на жизнь граждан. Большая часть данных сегодня доступна в цифровом виде и учитывается проектировщиками. В составе современных технологий, которые находят широкое применение, возможно выделить два основных направления. Первое — это внедрение систем и технических решений, направленных на оптимизацию информационного обмена между участниками строительства. В этом направлении развиваются системы и программное обеспечение для подготовки градостроительных и планировочных решений, расчета инсоляции зданий (облучение помещения через оконные проемы солнечным светом. — «ВМ»), транспортного моделирования.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Безусловно, самыми рекламируемыми являются технологии информационного моделирования (ТИМ), которые позволяют с помощью компьютера воссоздавать цифровые модели объектов. Для отработки на практике всех аспектов применения ТИМ мы проводим эксперименты на «пилотных» проектах. Большой опыт получен нами при проектировании и прохождении экспертизы с ТИМ нового жилого дома в районе Нагатинский Затон на улице Судостроительная. Проект нового дома, разрабатываемый в ТИМ, позволил на ограниченной по размерам площадке смоделировать и затем спроектировать оптимальную конфигурацию жилого дома. В ближайшее время мы продолжим эксперименты по применению ТИМ на десяти «пилотных» объектах для наработки опыта.

Второе направление — оптимизация технологических процессов. К примеру, управление дорожно-строительной техникой может осуществляться с использованием цифровых моделей местности и строящегося объекта, с сопоставлением GPS-координат. В «пилотном» режиме проводятся эксперименты по мониторингу действий персонала на стройплощадке. Мы можем следить за количеством людей на стройплощадке, наличием у них средств индивидуальной защиты и даже за общим состоянием здоровья.

В ближайшие годы ожидается рост практического внедрения решений, связанных с системами искусственного интеллекта, в том числе по дистанционному управлению спецтехникой в строительстве.

— А какие технологии применяются в «начинке» дома?

— Во всех домах по программе реновации предусмотрена установка индивидуальных приборов учета тепла. Предпочтение отдается лучевой схеме, которая исключает соединения в стяжке пола и делает систему отопления более надежной. При этом предусматривается возможность, по желанию владельца квартиры, установки хронотермостата для обеспечения оптимального климатического режима в помещениях и возможность установки датчиков протечки, автоматически отключающих подачу воды при аварии. Кроме того, установка энергосберегающих отопительных приборов предусматривает запорную арматуру и термостатические клапаны, позволяющие жителям экономить тепло.

Узлы холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии предусматривают возможность считывания показаний непосредственно с индикаторов устройств, с архивом измеренных данных, с передачей накопленных показаний в общегородскую автоматизированную систему учета потребления ресурсов.

Это мотивирует потребителей экономить энергию, управлять тепловым режимом и эксплуатацией квартиры по системе «умный дом».

ДОСЬЕ

Олег Рындин родился 27 июля 1961 года в Курской области. Имеет высшее образование. С 1983 года работал на стройках в организациях Пограничных войск в Амурской области и Латвийской ССР. С 1992 по 2000 год работал в Калининграде, после, до 2011 года, — в Санкт-Петербурге. В 2011 году назначен первым замруководителя Департамента градостроительной политики Москвы.