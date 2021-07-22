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Миллионы цветов окружают прогуливающихся горожан

Коллектив «Вечерней Москвы»

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Город
Миллионы цветов окружают прогуливающихся горожан
1913 год. За цветником на Театральной площади ухаживали специально обученные садовники / Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Каждое лето москвичей радуют красивые и ухоженные городские скверы, парки и улицы. Городские коммунальные службы очень внимательно следят за зелеными насаждениями, фактически круглосуточно. Так было полвека назад, так происходит и сейчас.

Зеленые массивы

«Становится традицией украшать город цветами. Во многих скверах, бульварах и парках цветочное оформление сменяется два-три раза. Богат набор цветов — тюльпаны, нарциссы, лилии, гладиолусы, розы, гиацинты, канны, ранние виолы, незабудки, маргаритки, турецкая гвоздика и многие другие. Этим летом количество высаженных в Москве цветов превысит 3 миллиона. Зеленые массивы на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Лужниках, скверы на 2-й Песчаной улице, на углу Петровки и Кузнецкого Моста, у стадиона «Динамо», многочисленные посадки на набережных Москвы-реки и Яузы, на территориях домовладений, детских и лечебных учреждений дополняют «зеленую географию» столицы.»

10 июля 1957 года

Более 1,2 миллиона цветов украсили столичные клумбы.

Территория для их высадки была подготовлена заранее — работники коммунальных служб убрали старую щепу, провели культивацию почвы. На протяжении всего лета продолжается высадка роз и пионов, которые стали одними из самых любимых цветов москвичей и гостей сто лицы. Самые большие цветники появились на Манежной площади, на улице Новый Арбат, в сквере у Большого театра, Куту зовском проспекте и в Парке Победы на Поклонной горе.

9 июня 2021 года

Школу сдадут раньше срока

«Трест «Мосстрой» обещал завершить стройку пятиэтажный школы в молодом районе столицы Новые Черемушки с опережением графика на пять дней. На прошлой неделе монтажники положили первые блоки первого этажа, а сегодня уже будут перекрывать третий этаж. По словам прораба 78-го стройуправления «Мосстрой» № 17 Владимира Орлова, ко Дню строителя в корпусе на Черемушкинской улице будут работать отделочники. Прошлое здание команда треста сдала с оценкой «хорошо», а в этот раз надеется сдать школу на «отлично»....»

14 июля 1958 года

Школу и детсад готовят к вводу в эксплуатацию в Рязановском поселении.

В школе смогут учиться 750 детей, а детском саду — 240. Они строятся за счет внебюджетных средств и станут частью большого жилого комплекса.

— Общая площадь школьного здания, в котором два надземных этажа и один подземный, составляет 24,4 тысячи квадратных метров, а площадь двухэтажного детского сада превышает 3,5 тысячи квадратных метров, — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

18 июля 2021 года

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