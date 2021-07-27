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Место киновстречи

Юлия Панова

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
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Место киновстречи
Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1963). Слева направо: Алексей Локтев, Галина Польских, Никита Михалков / Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», 1963

«Вечерняя Москва» в рамках цикла публикаций «Наш век», посвященного 100-летию газеты, расскажет об интересных экспонатах музея редакции.

Крепкая дружба между Московским метрополитеном и газетой «Вечерняя Москва» длится с самого основания столичной подземки. В 2019 году музей редакции пополнился новым экспонатом — коллекцией фильмов, связанных с метро.

Теперь на полке «Вечерки» можно найти несколько культовых картин. Например, «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», «Есть метро!», «Опасный возраст» и другие. Всего в коллекции шесть кинофильмов. По словам историка метро Алексея Гончарова, столичная подземка — почти «кинозвезда».

— Метро задействовано в более чем 200 фильмах. Почти в 300 эпизодах можно увидеть вагоны или столичные станции, — отметил Алексей Гончаров.

По сюжету именно в метрополитене происходят случайные встречи главных героев.

— А еще часто кто-то из персонажей продирается через толпу, опаздывая по делам, — добавил историк метро.

Как и полагается друзьям, журналисты «Вечерки» освещали все значимые события в расширении метрополитена. Читатели могли узнать о работе проектировщиков, создающих чертежи, о проходчиках, трудящихся на большой глубине.

А еще именно от наших журналистов москвичи и гости столицы получали информацию о новых проектируемых линиях метро, открывающихся станциях, методах строительства подземки и запуске новых тематических вагонов. И конечно же, истории людей, которые отдают все свои силы для того, чтобы главный общественный транспорт работал беспрерывно.

Место киновстречиКадр из фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», снятый на станции «Университет»  / Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», 1963

КСТАТИ

В день открытия столичного метрополитена, 15 мая 1935 года, на страницах «Вечерней Москвы» опубликовали благодарственную речь Иосифа Сталина всем тем, кто участвовал в стройке подземки.

Музыка нас связала

Виды столичной подземки интересовали режиссеров не только фильмов, но и музыкальных видеоклипов.

Например, на синей станции «Арбатская» Алла Пугачева танцевала в клипе на песню «Арлекино», а Валерий Сюткин исполнил песню «42 минуты». Кстати, в творчестве группы «Браво», где солировал певец, тоже есть видео из метро. И тоже со станции «Арбатская», правда, уже голубой линии.

Если посмотреть музыкальный клип группы «Нэнси» «Дым сигарет с ментолом», то можно увидеть наземную станцию «Измайловская», припорошенную снегом.

Но современные артисты тоже черпают вдохновение от метрополитена. Особенно рэперы. На пике своей популярности группа Centr сняла несколько кадров в метро для трека «Легко ли быть молодым». А у Noize MC в дискографии можно найти трек под названием «Кантемировская». Клип сняли на одноименной станции. А еще блогерши Наташа Трейя и Милена Чижова сняли клип на песню «Метро». Правда, без согласования с подземкой

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