Место киновстречи

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1963). Слева направо: Алексей Локтев, Галина Польских, Никита Михалков / Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», 1963

«Вечерняя Москва» в рамках цикла публикаций «Наш век», посвященного 100-летию газеты, расскажет об интересных экспонатах музея редакции.

Крепкая дружба между Московским метрополитеном и газетой «Вечерняя Москва» длится с самого основания столичной подземки. В 2019 году музей редакции пополнился новым экспонатом — коллекцией фильмов, связанных с метро.

Теперь на полке «Вечерки» можно найти несколько культовых картин. Например, «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», «Есть метро!», «Опасный возраст» и другие. Всего в коллекции шесть кинофильмов. По словам историка метро Алексея Гончарова, столичная подземка — почти «кинозвезда».

— Метро задействовано в более чем 200 фильмах. Почти в 300 эпизодах можно увидеть вагоны или столичные станции, — отметил Алексей Гончаров.

По сюжету именно в метрополитене происходят случайные встречи главных героев.

— А еще часто кто-то из персонажей продирается через толпу, опаздывая по делам, — добавил историк метро.

Как и полагается друзьям, журналисты «Вечерки» освещали все значимые события в расширении метрополитена. Читатели могли узнать о работе проектировщиков, создающих чертежи, о проходчиках, трудящихся на большой глубине.

А еще именно от наших журналистов москвичи и гости столицы получали информацию о новых проектируемых линиях метро, открывающихся станциях, методах строительства подземки и запуске новых тематических вагонов. И конечно же, истории людей, которые отдают все свои силы для того, чтобы главный общественный транспорт работал беспрерывно.

Кадр из фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», снятый на станции «Университет» / Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», 1963

КСТАТИ

В день открытия столичного метрополитена, 15 мая 1935 года, на страницах «Вечерней Москвы» опубликовали благодарственную речь Иосифа Сталина всем тем, кто участвовал в стройке подземки.

Музыка нас связала

Виды столичной подземки интересовали режиссеров не только фильмов, но и музыкальных видеоклипов.

Например, на синей станции «Арбатская» Алла Пугачева танцевала в клипе на песню «Арлекино», а Валерий Сюткин исполнил песню «42 минуты». Кстати, в творчестве группы «Браво», где солировал певец, тоже есть видео из метро. И тоже со станции «Арбатская», правда, уже голубой линии.

Если посмотреть музыкальный клип группы «Нэнси» «Дым сигарет с ментолом», то можно увидеть наземную станцию «Измайловская», припорошенную снегом.

Но современные артисты тоже черпают вдохновение от метрополитена. Особенно рэперы. На пике своей популярности группа Centr сняла несколько кадров в метро для трека «Легко ли быть молодым». А у Noize MC в дискографии можно найти трек под названием «Кантемировская». Клип сняли на одноименной станции. А еще блогерши Наташа Трейя и Милена Чижова сняли клип на песню «Метро». Правда, без согласования с подземкой