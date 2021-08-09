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Хотим оранжерею на подоконнике

Никита Миронов  

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Хотим оранжерею на подоконнике
Спорткомплекс в стиле неомодернизма построят в районе Соколиная гора / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москвичи голосуют за лучшие, на их взгляд, управляющие компании, предоставляющие наиболее качественные дополнительные услуги.

Пока явных лидеров два — ООО «Соколиная гора» и «Север-Строй». Одинаковое количество голосов набрали компании «УК Жилфонд» и «Гранат».

— Наиболее распространенные дополнительные услуги — это видеонаблюдение и охрана, — рассказывает исполнительный директор частной управляющей компании Сергей Близняк. — Прежде всего жильцы хотят контролировать парковку — чтобы машину не вскрыли, не угнали и не поцарапали безнаказанно. Особенно эта услуга популярна в новостройках комфорт— и бизнескласса. Сейчас ведь практически у всех автомобили и их цена, как правило, не меньше миллиона рублей. Место на подземной парковке стоит дорого, поэтому большинство автовладельцев ставят их у дома, под окнами. И, конечно, они хотят, чтобы с автомобилями ничего не случилось.

Часто встречающаяся дополнительная услуга — консьерж. Во многих домах жильцы заказывают оранжерею в подъезде и ежедневную влажную уборку.

— В элитных и клубных домах управляющие компании предлагают услуги домработниц, которые могут и уборку сделать, и вещи постирать, и обед приготовить, — рассказывает Сергей Близняк. — Хотя последней услугой люди пользуются редко: они обычно заказывают еду из ресторанов.

В целом, как пояснил эксперт, объем дополнительных услуг напрямую зависит от контингента жильцов. Чем выше их доход, тем дополнительных услуг больше.

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