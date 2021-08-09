Парк, где читают лекции и водят интересные экскурсии

Москвичка Анна Завьялова читает книгу А. С. Пушкина в Бирюлевском дендропарке. Сегодня почти каждый парк столицы занимается эколого-просветительской деятельностью. Здесь можно не только гулять, но и получать знания по ботанике, зоологии, энтомологии и другим наукам / Фото: Анна Цымбалюк / Вечерня Москва

В ходе конкурса «Московское качество — 2021» горожане выбирают лучший эколого-просветительский парк. Чем этот парк должен отличаться от других, разбиралась «Вечерняя Москва».

Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы, уточнила:

— Такого понятия, как «эколого-просветительский парк», в Москве нет. Есть парки — точнее особо охраняемые природные территории (ООПТ), где ведется эколого-просветительская деятельность. Где-то лучше, где-то хуже. Вот пусть горожане в ходе конкурса и выберут, где лучше!

Как пояснила эксперт, чтобы эколого-просветительская деятельность велась, в парке должно быть как можно больше дикой, не тронутой человеком природы. А еще должно быть большое биоразнообразие — много растений, животных, насекомых, птиц и рыб.

Третий важный момент — в парке должны быть информационные щиты, увидев которые интересующиеся гости смогут получить интересную и важную информацию.

— Лучший информационный щит я в свое время встретила в Измайловском лесопарке, — рассказывает Галина Морозова. — Он рассказывал, зачем лесу нужен валежник — мертвые деревья. И почему их ни в коем случае нельзя убирать.

Как пояснила Галина Васильевна, под валежником растут особые растения и грибы. И сам он, постепенно разлагаясь, поставляет в почву те вещества, которые он, будучи еще живым деревом, из нее получил. И эти вещества достаются деревьям, которые растут сейчас.

— Таким образом осуществляется один из главных принципов жизни природы: взял — верни, — рассказывает Галина Морозова.

По ее словам, в «приличных» парках постоянно проводятся экскурсии для детей и взрослых, в ходе которых специалисты-лекторы рассказывают об обитателях этого места и принципах их жизни. А еще — о том, как житель мегаполиса связан с природой.

— Казалось бы: мы живем в совершенно искусственном мире: вода из крана, электричество, кондиционер. Ну о какой природе тут речь? — рассуждает Галина Васильевна. — Но вот обычная летняя ситуация: пришла жара. Москва оказалась в зоне действия антициклона — это когда ветра нет и воздух практически не перемешивается.

Что это значит? Это значит, что нет свежего воздуха, кислород ниоткуда не поступает. Более того: мы его постоянно сжигаем — например, когда едем на автомобиле или пользуемся газом на кухне. Если бы не московские и подмосковные леса, которые вырабатывают кислород, нам бы просто нечем было дышать! Плюс наши лесопарки буквально охлаждают город. Если бы не они, город бы превратился в раскаленную сковородку! Не зря в центре города в жару так жарко. Вот эти простые вещи и должен донести лектор до детей и взрослых.

По словам Галины Морозовой, оценивая эколого-просветительскую работу парка, стоит обращать внимание и на личность того, кто проводит там экскурсии.

— Это должен быть очень грамотный человек, чьи знания во много раз превышают объем информации, который он дает на лекции или во время экскурсии, — пояснила эксперт. — Специалист должен уметь ответить на любой вопрос! Ведь с развитием интернета число подкованных в области экологии москвичей выросло. Лектор должен не ударить в грязь лицом!

СПРАВКА

Сейчас в номинации «Лучший эколого-просветительский парк» лидируют природно-исторические парки «Кусково» и «Измайлово», памятник природы «Серебряный Бор», а также Бирюлевский дендропарк и Битцевский лес. Здесь, по мнению москвичей, проходят наиболее интересные экскурсии и лекции о природе.