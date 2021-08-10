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«Умный» стадион объединит поколения

Никита Бессарабов

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«Умный» стадион объединит поколения
Руководитель центра «Притяжение» Игорь Колесов первым испытал новые тренажеры / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В районе Щукино 7 августа открылся стадион. «Вечерняя Москва» побывала на новом спортивном объекте и узнала, для кого его построили и какие события здесь будут проходить в ближайшее время.

Стадион «Курчатовец» построен два года назад на деньги Правительства Москвы. Но в связи с пандемией открыть его возможности не было.

Наконец, 7 августа церемония открытия все же состоялась — причем в формате праздника. На новом объекте проходил турнир по хоккею в зале с участием девяти детских команд. На соседних площадках были организованы соревнования по волейболу и мини-футболу. Пришедших на праздник юных зрителей учили кататься на роликах. Для взрослых провели мастер-классы и спортивные квесты. Для людей старшего возраста тренеры организовали занятия по нейрофитнесу, танцам и скандинавской ходьбе.

Мини-стадион расположен на территории уникального места — Дома ученых научно-исследовательского центра «Курчатовский». В связи с этим он получил необычный статус — спортивно-интеллектуальное пространство.

— Хотя мы назвали его так не только потому, что рядом находится институт, — пояснил руководитель центра «Притяжение» Игорь Колесов. — Здесь будет интеллектуальная составляющая — пройдут турниры по шахматам и робототехнике, лекции о здоровом образе жизни, экологии и правильном питании.

Также на спортивном объекте открывают новое направление — нейрофитнес. Оно научно обосновано и подходит для детей и взрослых, спортсменов высокого уровня и представителей старшего поколения. Благодаря сложным упражнениям, одновременно задействующим несколько групп мышц, человек развивает не только силу, но и мозг — это помогает задержать процессы старения.

— Наша задача — создание корпоративной культуры на базе спортивного кластера, — добавил Колесов. — Благодаря праздникам и работе кружков это место станет центром притяжения для всей семьи. За ребят будут болеть мамы, папы, бабушки и дедушки — стадион станет местом для совместного отдыха. Мы организуем кружковую деятельность для жителей старшего поколения.

С четверга в рамках проекта «Московское долголетие» здесь начнутся занятия по нейрофитнесу, во вторник — по пластической гимнастике. В сентябре заработают спортивные кружки для детей. Например, секция хоккея будет работать в инновационном формате — осенью ребята займутся флорболом (хоккеем с мячом в зале), а зимой будут играть на льду. Также в сентябре на стадионе появится зона для сдачи нормативов ГТО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Пашков, префект Северо-Западногоадминистративного округа Москвы:

— Этот спортивный городок исторически находится на территории дома ученых Курчатовского института. Но со временем он морально устарел. Когда мы реконструировали объект, он превратился в многофункциональный мини-стадион с хорошим современным оборудованием. Конечно, он будет востребован. Жители давно ждали открытия.

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