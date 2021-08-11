Детские площадки отвечают требованиям безопасности

Заместитель главы управы Бабушкинского района Артем Памбухчян во время осмотра новой детской игровой площадки / Фото: Виктория Соколовская / Вечерняя Москва

В рамках программы комплексного благоустройства до конца августа на территории Бабушкинского района будет установлено 16 детских игровых площадок. Об этом в среду, 11 августа, сообщил «Вечерней Москве» замглавы управы этого района Артем Памбухчян.

Красивая, яркая и современная — именно такая игровая площадка для маленьких москвичей появилась недавно недалеко от станции метро «Бабушкинская» по адресу: Енисейская, 19.

— С предложением об установке детского игрового комплекса к нам обратились жители близлежащих домов,— говорит заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бабушкинского района Артем Памбухчян. — Единственное пожелание жителей в отношении детской площадки, чтобы она была яркая и необычная, что мы и выполнили.

Этот детский игровой комплекс представляет собой сложную многоуровневую конструкцию и оборудован не только горками для малышей, но и различными лабиринтами и переходами для детей постарше. Кроме того, на новой детской площадке для совсем маленьких посетителей установлена песочница и детские качели.

Как отмечает Артем Памбухчян, малыши с нетерпением ожидали открытия игровой зоны. Например, трехлетнему Марку Антипову, который пришел на площадку с папой Александром, даже моросящий дождь не стал помехой для того, чтобы исследовать новый аттракцион.

— Сын просто не мог пройти мимо этой площадки, даже несмотря на то что погода сегодня не располагает к прогулкам,— говорит Александр Антипов.

Отметим, что особое внимание при оборудовании детской игровой зоны уделяется безопасности. Территория комплекса застелена специальным мягким резиновым покрытием.

Помимо открытия детских площадок, по нескольким адресам, согласно заявкам жителей района, выполнена замена асфальтобетонного покрытия, обновлена и обустроена сеть пешеходных троп, установлено новое освещение.

По словам Артема Памбухчяна, в следующем году работы по благоустройству района продолжится — в планах большая реконструкция на территории транспортно-пересадочного узла «Бабушкинский».

— Около станции метрополитена появятся новые газоны, высадим деревья и кустарники разных видов, — уточнил он. — Также по просьбам жителей здесь будут оборудованы новые пешеходные зоны и места для приятного и комфортного отдыха.

СПРАВКА

В Бабушкинском районе в рамках программы комплексного благоустройства в этом году для любителей спорта будет открыто пять новых спортивных площадок. Активные зоны отдыха будут оборудованы современными тренажерами и спортивными комплексами для тренировок на воздухе.