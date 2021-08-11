Пандемия вдохновила художников на творчество

Художница Елена Шмакова у инсталляции «Пальма № 2 в закатном свете 17 августа 2032 года» / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столичной галерее «Среда» открылась вторая часть выставки «Отвязные каникулы». Она исследует темы уходящего лета и усталости от пандемийных ограничений.

Антиковидные запреты, кторые мы переживаем второй год, наложили свой отпечаток на наше восприятие весны и лета и затронули почти все сферы жизни современных горожан. Отозвалось на эту тему и современное концептуальное искусство: художники представили свое видение жизни во время пандемии в рамках выставки «Отвязные каникулы». Она отсылает к одноименному фильму Хармони Корина и рождает ощущение светлой ностальгии по пляжным вечеринкам и отдыха от них же в замкнутости пандемийных ограничений. Большую роль художественном осмыслении феномена пандемии и ее влияния на нашу жизнь, привычки и формы досуга и работы играют не только художники, но и кураторы выставки. Именно они отбирают работы художников и затем создают из них подчиненное единой идее артпространство.

— Мы только заявляем свои работы, а какие именно из них будут отобраны, и уж тем более, как они будут организованы в рамках выставки, никто заранее не знает, — пояснила участница выставки художница Елена Шмакова. По ее словам, это всегда какая-то неожиданность, она рождает ощущение сюрприза, атмосферу праздника и радости. Поэтому каждая такая выставка особенна и интересна.

Елена заявила на мероприятие больше 15 своих работ, а в пространство «Отвязных каникул» вошла одна — неоновая инсталляция «Пальма № 2 у бассейна в закатном свете 17 августа 2032 года».

Именно она и провоцирует у зрителя ностальгию по упущенному из-за пандемии отпуску на море или, наоборот, по удачно сложившейся поездке к пальмам среди всеобщих запретов на перемещения. Сама Елена живет и работает в тихом Переяславле и утверждает, что пережила антиковидные меры вполне спокойно, в этом ей помогло творчество. По словам девушки, любимое дело помогает отодвинуть все остальное на второй план, а творческому человеку легче отвлечься от негатива.

Кстати, все творческие объекты в экспозиции прошли оценку и имеют вполне конкретные денежные ценники, их можно приобрести. Например, стать владельцем неоновой пальмы Елены Шмаковой можно за 190 тысяч рублей. Купленные работы можно будет забрать после завершения работы экспозиции.

Выставка «Отвязные каникулы» продлится до 3 сентября.