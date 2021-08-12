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Пассажиры общественного транспорта должны быть довольны

Коллектив редакции газеты «Вечерняя Москва»

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Город
Пассажиры общественного транспорта должны быть довольны
Когда-то трамваи ходили по Театральной площади, а на остановках скапливалось немало пассажиров / Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Состояние трамваев, строительство школ и озеленение города — темы, которые актуальны и сегодня.

Образцовый трамвай

«Председатель Моссовета т. Булганин получил жалобу трамвайного пассажира, студента института им. Баумана тов. Борисова. <…> Письмо было разослано во все трамвайные парки и на последнем заседании президиума Моссовета было предметом специального обсуждения.

— Разве нужны дополнительные ассигнования для того, чтобы каждый день, а может быть, и несколько раз в день подметать трамвайный вагон? — спрашивает председатель Моссовета т. Булганин. — Нужны ли какие-нибудь особые решения для того, чтобы снять безобразные веревки в виде мочалок, болтающихся вместо настоящих ручек? Разве нельзя обойтись без дефицитных материалов для того, чтобы окна в вагонах трамвая свободно открывались и закрывались? <…> В трамвае должно быть чисто и опрятно, его внешний вид должен дополнять благоустроенные улицы Москвы».

7 августа 1934 года

Сегодня в Москве один из самых молодых трамвайных парков Европы. По улицам города курсируют в том числе низкопольные вагоны.

Они оборудованы всем, что нужно для комфортных поездок. В частности, в вагонах есть система климат-контроля, разъемы для подзарядки мобильных устройств и крепления для велосипедов.

10 августа 2021 года

Особый проект

«Школьные здания решили строить не выше трех этажей, чтобы не утомлять ребят излишними переходами по лестницам. <…> В этом году впервые создаются школы-трехлетки, где будут только 9–11-е классы. Для таких школ тоже проектируются специальные здания с лабораториями и производственными мастерскими».

12 августа 1959 года

В современной Москве школы также строят по индивидуальным проектам. Помимо учебных классов, в здании создают различные лаборатории. Так, в Коммунарке 1 сентября откроется новая школа, рассчитанная на 550 учеников. Ребята смогут заниматься робототехникой, искусством, проводить научные исследования, эксперименты и постигать азы инженерии.

30 июня 2021 года

Липы вне конкуренции «Трест зеленого строительства разработал план осенних посадок по Москве. Значительное место занимает пересадка взрослых деревьев в возрасте от 25 до 40 лет. <…> Всего в Москве предполагается посадить свыше 3000 взрослых деревьев, главным образом лип».

1 августа 1934 года

Ближайшие высадки в Москве нашего времени также запланированы на осень. По программе «Наше дерево», например, родители в честь своих детей высадят более 8,4 тысячи деревьев. Самой востребованной породой стала липа мелколистная. Также популярностью пользуются сосна, клен и рябина.

8 июля 2021 года

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