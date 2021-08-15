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Дни культуры Республики Татарстан стартавали в Москве

Александр Зосимов

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Дни культуры Республики Татарстан стартавали в Москве
Артисты коллектива «Ильдан» Алия Сабирова и Адель Яхин исполнили на празднике национальные татарские танцы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве стартовали Дни культуры Республики Татарстан. На празднике зрители стали свидетелями переживаний и любовных историй девушек из Казани.

У памятника поэту Габдулле Тукаю не протолкнуться: десятки москвичей собрались около «татарского Пушкина», чтобы вспомнить великие произведения народного стихотворца. Здесь же собрались артисты, наряженные в национальные костюмы. Перед зрителями выступил хореографический коллектив Татарского культурного центра «Ильдан».

Перед тем как возложить цветы к памятнику, ученица столичной школы № 1186 прочитала стихотворение Габдуллы Тукая «Молитва матери». Вместе со зрителями гости спели неофициальный гимн татарского народа «Родной язык». Затем началась церемония.

— Людей, знакомых с творчеством Габдуллы Тукая, становится больше. Его стихи, в которых говорится, например, о любви к природе или животным, нравятся представителям любых национальностей. Тем более что по тематике и стилю они похожи на пушкинские. Я очень благодарен московскому правительству за памятник и те отношения, которые у нас сложились, — сказал полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин.

В честь праздника в Татарском центре культуры открыли фотовыставку «Аура любви». Ее посвятили 120-летию писателя и переводчика Кави Наджми, а также его супруге Сарвар Адгамовне. Выставку посетила и внучка народного писателя Фарида Нежметдинова, которая рассказала о своем деде, репрессированном в 1930-е годы.

— Несмотря на то что его пять раз выводили на расстрел, держали в карцере и склоняли к признанию в том, что он контрреволюционер, мой дед всегда отстаивал свою позицию и правду. Его жизнь — это пример того, что никогда нельзя опускать руки, — сказала Фарида Нежметдинова.

Праздник завершился концертом. Современные и классические произведения тесно переплетались со стихотворениями, написанными специально для торжества и положенными на музыку. Одна из выступающих, заслуженная артистка Республики Татарстан Илюса Хузина, рассказала, что песня «Я остаюсь в Казани», которую она исполнила, — это история ее любви.

— Я училась и работала в Европе. Там встретила свою любовь. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось вернуться в Казань. То, что я пережила, легко в основу стихотворения. Когда слова наложили на музыку и я впервые услышала готовое произведение, я расплакалась. В песню вложили то, в чем я боялась себе признаться, — рассказала Илюса Хузина.

Дни культуры Республики Татарстан завершатся гала-концертом мастеров искусств, который состоится 18 августа в Доме музыки.

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