Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставки на бульварах расскажут, как развивались центры госуслуг

Марьяна Шевцова

Город
Выставки на бульварах расскажут, как развивались центры госуслуг
Москвич Артем Кузнецов прогуливался по Чистопрудному бульвару и остановился посмотреть выставку, посвященную юбилею центров госуслуг / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В пятницу, 13 августа, на трех московских бульварах — Чистопрудном, Гоголевском и Тверском — открылись выставки, посвященные юбилею центров госуслуг «Мои документы».

Экспозиции на Гоголевском и Тверском бульварах знакомят горожан с десятилетней историей развития офисов, с тем, как менялся процесс получения государственных услуг. А фотографии на Чистопрудном бульваре посвящены проектам, которые реализуют центры «Мои документы».

— Мы участвуем в различных культурно-просветительских, образовательных, спортивных проектах, которые делают наш город лучше, — рассказал заместитель директора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин.

Он добавил, что основная информация о них указана на стендах, а узнать подробности поможет специальный QRкод, который размещен возле каждой фотографии.

— Нужно его отсканировать с помощью электронного устройства, чтобы попасть на специальный сайт, — пояснил Гребенкин.

Выставка на Чистопрудном бульваре рассказывает о работе диагностических комплексов и роботах, которые помогают проверить здоровье в центрах госуслуг, о проектах «Спортивные выходные» и «Москва — с заботой об истории».

На Тверском и Гоголевском бульварах горожане также могут увидеть главные достижения офисов и историю их трансформации в самые комфортные учреждения города. В частности, снимки расскажут, как появились первые центры «Мои документы», как увеличивался штат сотрудников, росло количество услуг и сервисов. А также о том, как открывались флагманские офисы, Дворец госуслуг на ВДНХ и многое другое.

В пресс-службе «Моих документов» уточнили, что на Чистопрудном и Тверском бульварах выставки будут работать до конца лета, а на Гоголевском — до конца сентября.

— Любой желающий может посмотреть представленные фотографии и узнать много интересного, — добавили в центрах госуслуг.

А еще на портале комплекса соцразвития «Я дома» ya-doma.ru недавно обновилась экспозиция проекта «Москва — с заботой об истории».

— В новой выставке показано, как с течением времени в нашей стране изменились документы и как усовершенствовалась сфера предоставления государственных услуг. То, как стали работать сегодня современные центры «Мои документы», — это большой прогресс, благодаря которому взаимодействие жителей с государственными органами стало проще и доступнее, — сообщили в Комплексе социального развития Москвы.

В ведомстве отметили, что ценность выставке добавляет то, что, помимо прочего, в экспозицию вошли документы, фотографии и семейные реликвии москвичей, которые они передали на хранение в Главархив через центры госуслуг.

Кроме этого, различные занимательные факты о развитии госуслуг в нашей стране собраны в разделе «Это интересно». Так, здесь можно узнать, что после революции 1917 года важным документом гражданина России была трудовая книжка. В то время она практически заменила паспорт. Без трудовой книжки нельзя было перемещаться по стране и получать продовольственные карточки, а за ее отсутствие назначался штраф.

Напомним, что сейчас столичные центры государственных услуг принимают посетителей в новом формате — большинство услуг можно получить по предварительной записи на портале mos.ru.

Читайте также:
ВыставкиисторияЦентр «Мои документы»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте