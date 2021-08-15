Выставки на бульварах расскажут, как развивались центры госуслуг

Москвич Артем Кузнецов прогуливался по Чистопрудному бульвару и остановился посмотреть выставку, посвященную юбилею центров госуслуг / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В пятницу, 13 августа, на трех московских бульварах — Чистопрудном, Гоголевском и Тверском — открылись выставки, посвященные юбилею центров госуслуг «Мои документы».

Экспозиции на Гоголевском и Тверском бульварах знакомят горожан с десятилетней историей развития офисов, с тем, как менялся процесс получения государственных услуг. А фотографии на Чистопрудном бульваре посвящены проектам, которые реализуют центры «Мои документы».

— Мы участвуем в различных культурно-просветительских, образовательных, спортивных проектах, которые делают наш город лучше, — рассказал заместитель директора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин.

Он добавил, что основная информация о них указана на стендах, а узнать подробности поможет специальный QRкод, который размещен возле каждой фотографии.

— Нужно его отсканировать с помощью электронного устройства, чтобы попасть на специальный сайт, — пояснил Гребенкин.

Выставка на Чистопрудном бульваре рассказывает о работе диагностических комплексов и роботах, которые помогают проверить здоровье в центрах госуслуг, о проектах «Спортивные выходные» и «Москва — с заботой об истории».

На Тверском и Гоголевском бульварах горожане также могут увидеть главные достижения офисов и историю их трансформации в самые комфортные учреждения города. В частности, снимки расскажут, как появились первые центры «Мои документы», как увеличивался штат сотрудников, росло количество услуг и сервисов. А также о том, как открывались флагманские офисы, Дворец госуслуг на ВДНХ и многое другое.

В пресс-службе «Моих документов» уточнили, что на Чистопрудном и Тверском бульварах выставки будут работать до конца лета, а на Гоголевском — до конца сентября.

— Любой желающий может посмотреть представленные фотографии и узнать много интересного, — добавили в центрах госуслуг.

А еще на портале комплекса соцразвития «Я дома» ya-doma.ru недавно обновилась экспозиция проекта «Москва — с заботой об истории».

— В новой выставке показано, как с течением времени в нашей стране изменились документы и как усовершенствовалась сфера предоставления государственных услуг. То, как стали работать сегодня современные центры «Мои документы», — это большой прогресс, благодаря которому взаимодействие жителей с государственными органами стало проще и доступнее, — сообщили в Комплексе социального развития Москвы.

В ведомстве отметили, что ценность выставке добавляет то, что, помимо прочего, в экспозицию вошли документы, фотографии и семейные реликвии москвичей, которые они передали на хранение в Главархив через центры госуслуг.

Кроме этого, различные занимательные факты о развитии госуслуг в нашей стране собраны в разделе «Это интересно». Так, здесь можно узнать, что после революции 1917 года важным документом гражданина России была трудовая книжка. В то время она практически заменила паспорт. Без трудовой книжки нельзя было перемещаться по стране и получать продовольственные карточки, а за ее отсутствие назначался штраф.

Напомним, что сейчас столичные центры государственных услуг принимают посетителей в новом формате — большинство услуг можно получить по предварительной записи на портале mos.ru.