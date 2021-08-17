Кризис парку не помеха

Лето 1923 года. Комплекс павильона из раздела «Кооперация», представленного на только что открывшейся тогда советской Всесоюзной сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставке столицы. Автор снимка — П. Павлов. Источник — Главархив Москвы / Фото: П. Павлов / Главархив Москвы

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Рубрике «Справочного» нередко приходилось брать на себя роль «Книги жалоб и предложений». Причем общегородского масштаба. И «Вечерка» с этой ролью справлялась.

А была лишь свалка

В сентябре 1926 года в «Справочном» было опубликовано коллективное письмо жителей Москвы по поводу перспективы обустройства скверов на территории, ныне занимаемой Парком Горького. Интересно, что в те времена москвичи относились к идее создания там территории для отдыха весьма скептически.

Рассказывает писатель и историк Москвы Александр Васькин: «До 1917 года в районе нынешнего Парка Горького была крупнейшая городская свалка. В начале 1920-х там прибрались и провели всероссийскую сельхозвыставку. Она проработала около полутора лет. От нее остались павильоны и инфраструктура. Затем в Моссовете возникла мысль — на месте выставки создать лучший в стране образцовый парк».

24 сентября 1926 года газета писала: «Наши читатели прислали нам несколько писем с запросами и указаниями на то, что эти сады и скверы (в районе Сельско-Хозяйственной выставки) не будут использованы населением, так как… близость к Нескучному саду — заставит население, по привычке, ездить в эти места, а вновь устроенные сады не будут посещаться. Сумму же, отпущенную на устройство этих садов, можно было бы с успехом употребить на постройку жилых помещений в этих же местах». Следует учесть, что писалось это во времена жесткого жилищного кризиса. Кроме того, Воробьевы горы считались тогда окраиной.

Но тем не менее в итоге к пожеланиям жителей прислушаются и вдоль территории бывшей сельхозвыставки со временем появится новый жилой район — Ленинский проспект, а сама выставка преобразится в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Случилось это 90 лет назад — в1931 году. Но в 1926-м дискуссии о целесообразности создания этого парка шли вовсю. Хорошо, что победили его сторонники.

Спорная остановка

31 июля 1926 года «Вечерка» опубликовала письмо читателя, пожелавшего остаться неизвестным. Аноним просил перенести трамвайную остановку: «В настоящее время у Сретенских ворот ведутся работы по удлинению бульвара и по выпрямлению трамвайной линии «А»… Единственный недостаток… неудобная остановка трамваев, идущих от Сухаревки. Неудобство заключается в том, что у остановки против дома № 1 слишком узок тротуар… здесь большое движение и постоянная толкотня. Остановку необходимо перенести до линии «А», против церкви, где тротуар шире, и все недостатки будут изжиты».

Перенос остановки — дело непростое. Их расположение строго регламентируется нормами. Тем более в столь оживленном месте города. По словам москвоведа Александра Васькина, трамвай на Сретенке появился еще до революции — в феврале 1907 года. «В свое время это была очень оживленная улица. Через Сретенку проходила первая Московская кольцевая. А пропал трамвай оттуда в 1933–1934 годах. Его заменил новомодный в те времена троллейбус».

Обращение о переносе поступило через «ВМ», и служба Московского коммунального хозяйства (МКХ) не могла не отреагировать. В номере газеты от 24 сентября 1926 года читаем: «В ответ на заметку «Нужно перенести остановку» МКХ сообщает… в целях безопасности выхода и посадки пассажиров у Сретенских Ворот постановлено построить посадочные площадки. В настоящее время у Сретенских Ворот уже начата постройка площадки для вагонов, идущих из центра. С увеличением отпуска кредитов будет построена и вторая площадка, против дома № 1, там же, у Сретенских Ворот». Учитывая, что сегодня напротив указанного дома остановки и посадочные площадки имеются — вывод напрашивается однозначный: кредиты на остановку для МКХ выделили.