Успех неизбежен: Дмитрий Давыдов предлагает использовать в стране лучший зарубежный опыт

Москвичка Анна Павлова довольна осмотром салона беспилотного такси «Матрешка» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Текущий 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Ставка на научно-технический прогресс — одна из ключевых тем и на международных форумах, когда речь заходит о перспективах развития мировой экономики. А это значит, что инновационные решения и проекты, которые могут поспособствовать научному прорыву и социально-экономическому благополучию граждан, будут востребованы всегда.

Разумные идеи, обеспечивающие научный прогресс и технологический прорыв, необходимо воплотить в жизнь, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.

В жизни общества идеи занимают важное место. Они затрагивают все сферы жизнедеятельности. В том числе вопросы инновационного развития города, одной из составляющей которых является среди прочих беспилотный транспорт.

Благодаря идеям люди меняются, меняется жизнь вокруг. Мы можем управлять идеями, считает Давыдов, главное — воплотить их в жизнь. Тогда окружающая нас обстановка сильно изменится — станет более комфортной и удобной. Автор 20 идей, Дмитрий Давыдов, это осознал. Вот и пытается их внедрить в России.

В 2016 году он впервые предложил свои идеи широкой общественности. Но, несмотря на рекламу в СМИ и многочисленные попытки донести их до государственных органов, власть тогда оставила инициативу Давыдова без должного внимания. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности Дмитрия побудил 2020 год, когда пандемия обрушила экономики всех стран, в том числе и России. Автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу России, если будут вовремя замечены и претворены в жизнь.

По мнению Дмитрия Давыдова, для достижения неминуемого экономического расцвета России необходимо использовать опыт передовых зарубежных стран, которые уже доказали на деле, что выбранный ими путь развития является исключительно правильным и успешным — речь идет, например, о Сингапуре или Объединенных Арабских Эмиратах. У России, с ее территориальным размахом, природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом, уверен Дмитрий, есть намного больше возможностей превзойти своими успехами самые прогрессивные страны, переместившись в лидеры по всем направлениям. Для этого и ведется работа по подготовке комплекса мер, состоящих из 20 идей-предложений.

Проект Дмитрия Давыдова включает в себя такие важные направления, как госуслуги и платные сервисы, общественная безопасность, дорожные пробки и экология, развитие спортивной инфраструктуры, экотехнологии для города, строительный бум, эффективная госслужба, Москва — международный финансовый центр и другие. Многие из этих идей способны, по мнению Дмитрия, реально содействовать успешному инновационному развитию мегаполиса.

Шестнадцатая часть предложений Дмитрия Давыдова посвящена отдельным решениям, которые помогут усилить инвестиционную привлекательность России.

Последнее время в мире наблюдается стремительное падение цен на нефть, напоминает автор идей. И это, по его мнению, неудивительно, так как новые технологии доказывают, что эра углеводородов подходит к концу. Объединенные Арабские Эмираты, чья экономика была полностью построена на доходах от продажи нефти и газа, рассчитав в 1980-е годы, что «черного золота» хватит максимум до 2040 года, задумались над тем, что будет главным источником дохода вместо нефти. Если ровно 20 лет назад 83 процента доходов «оазиса в пустыне» составляла выручка от продажи нефти, то сейчас ее доля во внутреннем валовом продукте страны составляет всего лишь 6 процентов у Дубая и 29 процентов в целом по Объединенным Арабским Эмиратам. Дубай сделал ставку на туризм и не ошибся.

Россия, кроме туризма, может сделать акцент на современных технологиях, скорость внедрения которых, как правило, недооценивается. Еще семь лет назад идея использования на дорогах беспилотных автомобилей выглядела как авантюрная затея и казалась абсолютно неосуществимой в обозримом будущем. Сегодня же беспилотные автомобили стали реальностью, причем стремительно дешевеющей. В различных странах мира уже запущены либо тестируют беспилотные автобусы, комбайны, грузовики и даже воздушные такси, напоминает Давыдов.

На сегодняшний день беспилотные технологии не просто элемент комфорта, а глобальные изменения общественного и экономического пространства, считает он. Технология беспилотного транспорта имеет реальный потенциал сохранить жизни и уберечь от травм миллионы людей и таким образом высвободить для экономики огромные ресурсы. Эксперты Google прогнозируют, что массовое внедрение данного изобретения позволит снизить на 90 процентов число ДТП, сэкономить до 90 процентов времени водителей и энергии, сократить на 90 процентов количество транспортных средств.

Фото: Instagram/tsechoev

25 августа 2016 года представители американской компании nuTonomy в Сингапуре официально объявили о запуске первого в мире беспилотного такси, напоминает Давыдов. Сингапур, который различными методами борется с засильем автотранспорта, выхлопными газами, загрязняющими окружающую среду, пошел на этот шаг в первую очередь ради уменьшения количества транспортных средств на своих улицах. Предполагается, когда беспилотное такси полностью заменит таксопарк Сингапура, количество автотранспорта на дорогах города сократится как минимум втрое.

Во-первых, это связано с тем, что беспилотное такси сможет находиться на дорогах 24 часа в сутки, в то время как обычные водители такси зачастую не сменяют друг друга на одном автомобиле, а предпочитают отрабатывать смену каждый на своем транспортном средстве. Во-вторых, программа распределения заказов, управляющая и координирующая передвижение беспилотных такси, избавившись от зависимости в человеческом факторе, сможет более четко и слаженно выстраивать логистические цепочки, что приведет к повышению эффективности каждой поездки, уменьшению холостого пробега и более пропорциональному покрытию различных районов обслуживающими город таксомоторами. В-третьих, все вышесказанное, а также дополнительное пассажирское место приведут к снижению цены перевозки пассажиров и грузов, что автоматически подстегнет людей к выбору в пользу передвижения на такси и снизит количество владельцев личного автотранспорта.

Отдельно необходимо остановиться на основном аспекте — безопасности движения. Статистические данные говорят о том, подчеркивает Давыдов, что беспилотный автомобиль на дороге намного безопаснее автомобиля, управляемого человеком. Согласно статистике, предоставленной топ-менеджерами компании Google, в США ежегодно погибают в ДТП около 33 тысяч человек, а ошибки водителей являются причиной 94 процентов аварий. При этом от общего числа погибших более 10 процентов погибли в ДТП, произошедших по вине водителей, отвлекшихся на гаджеты. По мнению представителя Google, беспилотники лишены невнимательности водителей, а также не испытывают трудностей при проезде перекрестков и поворотов — мест, где чаще всего случаются ДТП.

По мнению Давыдова, экономия личного времени на хранении, ремонте, техническом и бытовом обслуживании, а также на поисках парковки для автомобиля в перегруженных городских условиях обязательно скажется на отказе граждан от владения личным автомобилем.

Таким образом, трехкратное уменьшение количества автомобилей автоматически разгрузит дороги и автомагистрали, сделав передвижение по городу более скоростным, экономичным и комфортным, существенно улучшит экологическую ситуацию, увеличит свободное пространство во дворах и на придомовых территориях за счет снижения количества паркуемого личного автотранспорта, уменьшит аварийные ситуации на дорогах, так как беспилотные автомобили в отличие от современных водителей никогда не будут идти на нарушение Правил дорожного движения, улучшит психологическое состояние жителей города, которые прекратят нервничать по поводу происходящего на дорогах, во время передвижения по городу за рулем автомобиля, а смогут заняться более важными делами, сидя в машине в качестве пассажира, или попросту отдохнуть.

Высвободившиеся людские ресурсы можно трудоустроить в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, считает Давыдов.

Опираясь на изложенный выше зарубежный опыт, автор 20 идей предлагает: заинтересовать налоговыми льготами на длительный период те компании, которые готовы в кратчайшие сроки завести беспилотное такси в Россию, и в первую очередь в Москву, свести к минимуму налоги для производителей специального оборудования, необходимого для реализации данного проекта (сенсоров, датчиков, систем коммуникации и т.п.).

По мнению Давыдова, масштабная реализация внедрения беспилотного такси выгодна государству и гражданам по следующим причинам: государству не придется тратить средства на субсидии в отрасль — крупные компании и отдельные предприниматели сами возьмут на себя бремя построения этого бизнеса и сопутствующих ему направлений; повысится инвестиционная привлекательность страны, и особенно городов, где будут запущены данные проекты, так как одним из магнитов для любого инвестора является транспортная составляющая; транспортная отрасль, которая в связи с налоговыми льготами откроет новые и перепрофилирует старые предприятия, даст всплеск экономике местных бюджетов и рынкам труда; жители городов получат свободное передвижение по дорогам без пробок, с максимальным уровнем безопасности без излишних временных и нервных затрат.

ЦИФРА

24 часа в сутки может обслуживать пассажиров беспилотное такси, находясь непрерывно на трассах города.

СПРАВКА

Дмитрий Давыдов — один из тех активистов, кто, скрупулезно изучив лучший опыт ведущих зарубежных стран, зовет остальных использовать его у нас в России, чтобы наша страна, обладающая неисчислимыми природными богатствами и необходимыми трудовыми ресурсами, стала самой процветающей и успешной среди ведущих мировых держав. Давыдов не собирается никуда баллотироваться. Он не связан с политиками.

Более того, Дмитрий не является гражданином России и не проживает в ней. Его попытка улучшить жизнь россиян — это дань предкам. Россия — его историческая родина. Прадед и другие родственники Дмитрия отдали свои жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне. Он лишен политических амбиций. Действует в одиночку. Рассказывая о проекте 20 идей, Дмитрий Давыдов подчеркивает свою нейтральную позицию. Его концепция не задевает ничьи интересы, ни одну политическую партию.

Красной нитью через всю его концепцию проходит мысль о том, что результатом воплощения этих идей будут довольны все.\

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