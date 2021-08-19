Самый первый юбилей

1938 год. Центральный дом культуры железнодорожников на Комсомольской площади / Фото: Pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Взяв в руки номер «Вечерки» за среду 14 августа 1935 года, жители узнали, что метрополитену уже три месяца.

Этот первый, символический юбилей стал поводом для подведения первых итогов. Для этого 360 делегатов собрались на съезд в фойе Клуба Октябрьской революции профсоюза железнодорожников. Это здание на Комсомольской площади упоминалось в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Оно якобы было построено именно на деньги, спрятанные в стуле тещей Ипполита Матвеевича. Председательствовал на съезде тогдашний начальник метрополитена Адольф Петриковский. Судьба его сложится трагично — через два года он будет расстрелян по сфабрикованному обвинению в участии в контрреволюционной националистической организации.

Один из главных показателей — количество перевезенных пассажиров. Оказалось, что накануне — 12 августа 1935 года — метрополитен перевез 200 тысяч пассажиров. Хотелось увеличивать эту цифру все больше и больше. Но и о самих работниках метро не забывали.

«В беседе с нашим сотрудником заместитель начальника метрополитена товарищ Рохваргер (Матвей Осипович Рохваргер будет репрессирован и расстрелян в апреле 1939 года. — «МВ») сообщил: — Основная наша задача, которая сейчас стоит перед нами, — это повышение технического уровня всего коллектива работников метро. Уже работают кружки техминимума, сеть которых будет развернута еще шире. Для учебы выписываем иностранные технические журналы, книги и т.д.».

По результатам первых месяцев работы выяснилось, что метро нуждается в новшествах, в том числе в рельсах. Газета отмечала, что необходимо сконструировать такие рельсы, которые могли бы долго работать, так как времени для их замены очень мало — всего 3–4 часа в сутки. Речь идет о ночном окне, когда метро закрывается для пассажиров и вместо них на станциях появляются работники многочисленных служб — путейцы, электрики, тоннельщики.

Кроме итогов работы метро, читатели «Вечерки» узнали, что технический прогресс ширится не только в тоннелях и на станциях. Конструктором Сеньковым, как писала газета, был построен мускулет — летательный аппарат, приводимый в движение мышечным усилием человека.

«Аппарат представляет собой бесхвостый планер стреловидной формы, снабженный парой дополнительных «гребных» крыльев, расположенных позади планерных плоскостей».

Анатолий Сеньков был летчиком-планеристом и конструктором. Взлетел ли его мускулет, газета не писала.

КСТАТИ

С лишним миллионов пассажиров перевез метрополитен в первые три месяца работы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Первый начальник метростроя Павел Ротерт имел очень большие шансы попасть под молох репрессий. Его спас нарком Каганович, отправив на преподавательскую работу на кафедру одного из институтов.

ЦИФРА

14 с лишним миллионов пассажиров перевез метрополитен в первые три месяца работы.