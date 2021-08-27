Мероприятия Российской креативной недели проходят в Парке Горького

Фото: Пресс-служба Российской креативной недели

С 26 по 29 августа столица креативного мира переместилась в Москву. В Парке Горького проходит вторая Российская креативная неделя — официальное мероприятие Международного года креативной экономики, объявленного ООН.

В ярких павильонах разместились 14 креативных индустрий: дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика. Каждую площадку курирует компания — лидер своей отрасли.

Среди более 700 участников: Сергей Кириенко и Сергей Новиков, Тимур Бекмамбетов и Андрей Золотарев, Александр Жаров и Максим Дмитриев, Владимир Сурдин и Антон Городецкий, DJ Imanbek и Кузьма Бодров, Диана Гурцкая и Ларс Дусет, Лю Цысинь и Сергей Минаев, Игорь Бутман и Светлана Баланова, Андрей Курпатов и Мария Шаталова, Дмитрий Курляндский и Тереза Мавика и многие другие.

В первый день фест-форума Тина Канделаки и медиаменеджеры ведущих корпораций обсудили, как создатели контента борются за аудиторию, генеральный директор фонда V–A–CТереза Мавика с архитекторами и художниками поговорила о скульптуре Урса Фишера «Большая глина № 4», Николай Картозия рассказал, как продюсировать хиты, Андрей Курпатов прочитал лекцию «Креативный мозг», а Сергей Новиков объяснил, как государство создает понятные правила игры для креативных индустрий.

Одна из тем Российской креативной недели — экология. В пространстве фест-форума установлена арт-инсталляция «Сбереги планету» от Сбера, которая создана промышленным дизайнером и инженером в области устойчивого развития Буляш Тодаевой и художником Димой Ребусом. Прозрачная геометрическая фигура, в которой густые зеленые растения постепенно переходят в переработанные отходы, отсылает к баку для раздельного сбора мусора и иллюстрирует процесс сортировки. Каждый из четырех отсеков композиции символизирует переработку одной из наиболее популярных фракций — бумаги, пластика, металла и стекла.

Большое количество мероприятий Российской креативной недели посвящено образованию в креативных индустриях и инклюзии. Как человек с ОВЗ может реализоваться в креативной профессии? И что должно быть сделано со стороны общества и государства, чтобы прийти к миру без границ? Об этом и многом другом говорили эксперты и лидеры социального сектора на сессии «Инклюзия в креативном образовании и люди с инвалидностью в креативных индустриях. Проблемы, вызовы, преимущества».

29 августа на площадке «Образование в креативных индустриях» юные гости фестиваля смогут познакомиться с креативными профессиями будущего со Смешариками и изучить секреты анимации вместе с Фиксиками.

В этом году впервые на Российской креативной неделе появился павильон издательского дела и журналистики, куратором которого стала издательская группа «Эксмо-АСТ». Участники мероприятий — выдающиеся писатели, журналисты, издатели, популяризаторы науки. Здесь можно будет купить новый роман Виктора Пелевина Transhumanism inc. Гостям фест-форума стоит обратить внимание на встречи с немецким автором бестселлера «Госпожа Сарторис» Эльке Шмиттер, писателями Мариной и Сергеем Дяченко, мастером жанров фантастика и фэнтези Вадимом Пановым, астрономом Владимиром Сурдиным. 29 августа на площадке пройдет первое открытое интервью с известным писателем-фантастом из Китая Лю Цысинем, автором бестселлера «Задача трех тел». Встреча с читателями состоится в онлайн-формате. Также на этой площадке можно будет узнать, чем являются подкасты — временной модой или новыми медиа — на встрече с Ольгой Михайловой, продюсером направления подкасты в СберЗвуке.

Одна из наиболее динамично растущих креативных индустрий в мире — разработка видеоигр. Всего в мире, по данным разных источников, насчитывается от 2,5 до 3 млрд игроков, а международный объем игрового рынка составляет 178 млрд долларов. Неслучайно в пространстве Российской креативной недели работает площадка «Разработка игр и компьютерная графика», куратором которой выступает ведущий игровой бренд MY.GAMES (Mail.ru Group). В павильоне обсуждают образование в игровой индустрии, актуальные тренды сферы, игровые сервисы и инструменты, которые изменят будущее игровой индустрии в ближайшие годы.

В финальный день фест-форума на площадке «Новые медиа» директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова примет участие в обсужденииосновного вектора роста российских видеохостингов. ​​В этом же павильоне состоится и другой важный разговор, посвященный созданию детского видеоконтента и безопасности юных зрителей. Представители отечественных видеосервисов расскажут, как защитить детей от пиратского и взрослого контента и от действий в личных кабинетах без ведома и согласия родителей.

29 августа в павильоне «Музыка и саунд-дизайн», который курирует компания ZVONKO GROUP, главные A&R-менеджеры из ведущих российских лейблов: «Первое Музыкальное», Effective Records, StartUp Music, «Союз» и SOYUZ MUSIC проведут кастинг среди начинающих музыкантов. Самым талантливым предоставят возможность получить приглашение в лейбл и начать головокружительную карьеру.

Также в воскресенье на этой площадке пройдет митап казахстанского диджея и музыкального продюсера Imanbek, получившего премию Grammy.

В течение четырех дней на площадках Российской креативной недели каждый найдет для себя что-то интересное и полезное. Профессионалы дискутируют друг с другом и с представителями власти, создавая основу для системных решений. А гости фест-форума погружаются в творческое пространство, знакомятся с особенностями разных креативных индустрий и даже получают возможность изменить свое образование и карьеру.

Организаторами Российской креативной недели выступают ФГБУ «Роскультцентр», Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. Партнер Российской креативной недели — ПАО «Новатэк». Генеральный партнер — Сбер. Официальный телекоммуникационный партнер — МегаФон