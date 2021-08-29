Крыша речного вокзала стала кинотеатром

Москвичи Роман Титов и Ангелина Кравченко пришли посмотреть культовый советский фильм «Волга-Волга» на крыше обновленного Северного речного вокзала. Эта площадка впервые присоединилась к ежегодной акции «Ночь кино» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице завершилась ежегодная акция «Ночь кино». В этом году к ней впервые присоединилась смотровая площадка Северного речного вокзала.

На экране бегут начальные титры. Большой кинопроектор крутит 35-миллиметровую пленку фильма «ВолгаВолга» 1938 года, которая хранилась в архивах Госфильмофонда. Это оригинальная версия культовой советской комедии без перемонтажа. На экране динамично развиваются события. Зрители спасаются теплыми пледами от прохладного прибрежного ветра, который дует с Москвы-реки. В основе фильма — открытие канала Москва–Волга. Благодаря этому событию столица стала одним из главных транспортных речных узлов страны. Так что показать это кино на смотровой площадке обновленного Северного речного вокзала решили не просто так. Кроме того, именно здесь сняты финальные кадры киноленты.

— Здорово, что у нас есть возможность посмотреть фильм на том месте, где ходили артисты, режиссер. Это еще больше погружает тебя в атмосферу кино, — рассказала москвичка Ангелина Кравченко. — Я решила поучаствовать в акции еще и потому, что обожаю старые фильмы. А «Ночь кино» как раз приобщает людей к этому.

Акция проходит в столице уже в шестой раз. В этот день москвичи могут бесплатно посмотреть фильмы на необычных столичных площадках. Показы проходят и в открытых летних кинотеатрах по всему городу.

В этом году в акции приняли участие более 120 столичных культурных площадок. Показы фильмов и сериалов организовали в кинотеатрах, музеях, библиотеках, культурных центрах, а также на открытых площадках в парках. В репертуаре — как новинки кинематографа, так и мировая классика. Например, в арке входа в Парк Горького показали «Стиляг» Валерия Тодоровского, а на Даниловском рынке — комедию Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу!».

— У нас пока, к сожалению, не так сильно развит прокат авторского кино. Большинство фильмов с международных фестивалей так и не доходят до кинотеатров. И прошлый год в принципе изменил всю систему кинопроката. Люди открыли для себя онлайн-кинотеатры, мы не могли ходить в кинотеатры. Поэтому «Ночь кино» — отличная возможность посмотреть хорошие авторские фильмы на большом экране, — отметил кинокритик Андрей Василенко.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Частью акции стал марафон сериалов. В столичных кинотеатрах показали «Перевал Дятлова», «Пищеблок» и новый сезон «Патриота». А в выставочном павильоне Московских центральных диаметров жители столицы посмотрели документальный фильм о первом кинопоказе братьев Люмьер. Лента хранилась в архиве Музея кино.

Еще одной площадкой акции стал Музей Москвы. Туда зрителей пригласили вместе с домашними питомцами. В обнимку со своими собаками на открытой площадке москвичи посмотрели трогательную картину о настоящей дружбе пса и человека «Пальма», снятую Александром Домогаровым-младшим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Мокрицкая, генеральный директор Москино:

— Кино для русского человека — часть души. Москвичи особенно любят открытые площадки для просмотра фильмов. Ведь лето у нас не такое уж и длинное. Мы планируем дружить с Северным речным вокзалом и в следующем году открыть здесь постоянный летний кинотеатр. Мы уверены, что он станет самым популярным в следующем киносезоне столицы. В этом году Москино открыло три летних кинотеатра.