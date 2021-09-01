Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

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Первый день осени принес много изменений в законах страны. «Вечерка» узнала, как нововведения отразятся на жизни москвичей.

Пособия

По обычным правилам размер пособия зависит от стажа. Если родитель берет больничный по уходу за ребенком, то его пособие составит 60 процентов от среднего заработка, если стаж менее 5 лет, 80 процентов — при стаже от 5 до 8 лет и 100 процентов — при стаже более 8 лет. Такая система не позволяла молодым родителям получать достаточно выплат. Теперь для семей с детьми в возрасте до семи лет ввели особый режим.

— Теперь стаж для родителей маленьких детей не будет иметь значение. Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Нужно будет сложить доходы за 2 последних года и разделить сумму на 730, количество дней в двух годах, — рассказал адвокат Владимир Постанюк. При этом в Министерстве труда и социальной защиты России подчеркнули, что работодатели не понесут дополнительных затрат. Выплаты будут перечисляться из бюджета Фонда социального страхования.

Родителям детей до 7 лет не нужно писать дополнительных заявлений. Эти меры ежегодно помогут 1,5 миллиона родителей страны. Для семей с детьми старше вышеназванного возраста порядок останется прежним.

Гаражная амнистия

— Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они не оформлены. По этой причине они не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи, — пояснил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Доплата пенсионерам

В сентябре начнется перечисление средств пенсионерам. Они получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 24 августа 2021 года. Пауза перед началом выплат нужна была Пенсионному фонду России, чтобы подготовить соответствующие бумаги. Пенсионерам не нужно стоять в очередях или писать заявление на получение денег. Выплаты им произведут вместе с обычной пенсией. В указе президента также отмечено, что если службы не успеют отправить деньги в сентябре, то они могут сделать это позже.

Еще в Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что деньги положены не только тем, кто вышел на пенсию по возрасту.

— В числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Таких у нас еще, соответственно, 721 тысяча. Кроме того, средства получат семьи, потерявшие кормильца, — рассказала заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина.

Свою пенсию жители могут получить как на банковскую карту, так и с помощью сотрудников «Почты России». Они приносят деньги гражданам на дом.

Отмена табличек

С 1 сентября с улиц Москвы начали исчезать таблички, предупреждающие о камерах. Теперь по закону достаточно установить один дорожный знак на въезде в город. Не станут ли столичные дороги опаснее для пешеходов? На этот вопрос ответил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

— Глобально ничего не изменится. Действительно, существует мнение, что таблички о наличии камеры напоминают водителю об ограничении и ответственности, и он едет тише. Но даже если они исчезли, у большинства автолюбителей есть навигаторы, в которых расположение камер обозначено. Поэтому роста числа нарушителей скоростного режима не стоит ожидать, и на аварийность это не сильно повлияет, — рассказал Валерий Солдунов.

Упростили правила торговли лекарствами

С 1 сентября вступает в силу постановление правительства России о внесении изменений в правила выдачи разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами.

Теперь любая аптека может продавать препараты через интернет. Раньше такая возможность была только у тех компаний, которые обладали минимум 10 точками продажи на территории России и имели собственный сайт.

Сейчас продавцам лекарств даже не нужна собственная площадка. Они могут заключить договор с действующими интернет-магазинами и размещать свою продукцию там. Но в любом случае за качество препаратов несет ответственность та аптека, которая стала поставщиком лекарства. Разрешение касается препаратов, которые продаются без рецепта врача. Такие изменения в законах должны расширить ассортимент лекарств, которые могут приобрести граждане. Однако ряд экспертов в фармацевтической сфере считают, что список мер нужно расширить.

— Я считаю, что этих изменений недостаточно, разрешение продавать только безрецептурные препараты проблему доступности лекарственной помощи не решает, и здесь нужно при менять меры для того, чтобы был разрешен к продаже весь ассортимент препаратов, представленных в аптеках. За исключением тех продуктов, которые имеют ограничения: наркотические и сильнодействующие препараты и так далее. Все остальные категории можно спокойно продавать онлайн и доставлять в отдаленные районы, — рассказал директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов.