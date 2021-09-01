В Москве начался приём заявок на конкурс «Лица района»

Фото: Из личного архива Юлии Синкевич

В среду, 1 сентября, в столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лица района», который направлен на улучшение качества жизни москвичей. Как проект помогает молодым специалистам реализовывать свои идеи, вчера рассказала «Вечерней Москве» замдиректора Московского агентства реализации общественных проектов Юлия Синкевич.

— С чего началась история конкурса «Лица района»?

— Этот проект стал логическим продолжением саммита «Лица», который мы провели в 2019 году. На мероприятии собралось большое количество молодых специалистов, представивших общественнозначимые проекты экспертам, в числе которых были и представители власти столицы. Тогда мы поняли, что нам необходимо не только организовать реализацию различных практик по улучшению качества жизни в каждом из районов Москвы, но и объединить неравнодушную молодежь, которая хочет внести свой вклад в развитие города.

Конкурс стартовал в прошлом году, и, на мой взгляд, мероприятие получилось достаточно успешным.

— Какой он — идеальный портрет участника конкурса «Лица района»?

— Это человек в возрасте 18– 40 лет, чья жизнь непрерывно связана с нашим любимым городом — Москвой. Ему небезразлично то, что происходит в его районе, и он хочет создать комфортное общественное пространство. А наша задача — помочь ему в этом и раскрыть потенциал каждого активного местного жителя.

— Какой проект-победитель прошлого года вы можете выделить?

— У нас есть яркий призер — Любовь Ершова, которая сейчас активно реализует благотворительный проект «Дед Мороз приходит в дом». Он направлен на адресное поздравление детей с ограниченными возможностями. Изначально «Дед Мороз приходит в дом» проходил только в Басманном районе Москвы, однако во время проведения конкурса Любовь нашла единомышленников, и теперь праздничное настроение приходит к деткам уже в 20 других районах города.

Еще один участник, Петр Скворцов, представлял нашим экспертам идею по созданию железнодорожных классов на базе школ Зеленограда. В скором времени там планируют открыть депо «Крюково», поэтому сейчас эта инициатива осуществляется и ребята осваивают профессию железнодорожника.

— Какие особенности конкурса «Лица района» ждут нас в этом году?

— Для участников главная особенность состоит в том, что они могут пообщаться и перенять опыт конкурсантов прошлого года.

Но самым главным событием стали наши семейные фестивали «Лица района», которые пройдут в разных округах столицы до 15 сентября. Это площадки на территории парков, где все желающие могут поучаствовать в различных мастер-классах под руководством опытных наставников, презентовать свои проекты и познакомиться с единомышленниками. Мы специально проводим этот фестиваль в каждом районе столицы, чтобы наши участники смогли проявить себя, рассказать об инициативе своим соседям и реализовать себя в рамках проекта по максимуму. Помимо этого у нас есть большой блок развлекательных мероприятий, которые будут интересны людям всех возрастов, — квест по истории своего района и забег на три километра для самых спортивных местных жителей. Ждем всех москвичей на проводимых нами фестивалях!

СПРАВКА

Конкурс «Лица района» проходит в Москве второй год подряд. В этот раз участники могут подать заявки на две номинации: «Моя районная практика» и «Моя районная инициатива» и по 11 различным тематикам: здравоохранение, культура и искусство, благоустройство, благотворительность и так далее. Победители получат дипломы и информподдержку от организаторов.