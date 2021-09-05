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Кедровую аллею Славы высадили в парке «Ходынское поле»

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Битва за Москву
Город
Кедровую аллею Славы высадили в парке «Ходынское поле»
Кадеты Вика Кудрявцева, Иван Масляков и Катя Седнева (слева направо) высаживают кедр / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В пятницу, 3 сентября, в парке «Ходынское поле» была высажена аллея Славы «Кедры Великой Победы».

Стройные подросшие деревца высаживали строители — те самые, которые несколько лет назад возводили здесь станцию метро «ЦСКА». Вместе с ними в акции приняли участие столичные кадеты. Подрастающее поколение чтит память великих дедов и прадедов, воевавших за мирное небо в огненные 1940-е годы.

— Хочу помогать людям, делать что-то приятное и полезное для общества! — твердо заявляет ученица кадетского класса столичной школы № 2006 Катя Седнева. — Мне понравилась идея — увековечить память героических предков, напомнив об их вкладе в победу и посадив в новом парке деревья.

Ее одноклассники Вика Кудрявцева и Иван Масляков вместе посадили один из алтайских кедров. У каждого дерева поставили табличку — посетители Ходынки должны знать, что здесь появилась аллея Славы, посвященная 80-летию формирования и участия Московского народного ополчения в Битве за Москву и контрнаступлению советских войск.

Как подчеркнул генеральный директор Мосинжпроекта — одного из инициаторов проекта — Юрий Кравцов, переоценить высокую общественную значимость проекта по созданию этой аллеи невозможно.

— Это дань памяти и благодарности ветеранам, в том числе и строителям, которые с оружием в руках защищали Родину на фронте и ковали Победу в тылу, — сказал Кравцов.

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