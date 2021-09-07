Рафик Загрутдинов: Пять новых зданий поликлиник введут в следующем году в САО

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«В следующем году в Севером административном округе будут введены в эксплуатацию пять поликлиник: 2 детско-взрослые и 3 детских поликлиник в районах район Савеловский, Ховрино, Молжаниновский,Дмитровский и Войковский», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Медицинские учреждения будут расположены по адресам:

• Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машиноместа по адресу: ул. Синявинская, вл. 13, район Молжаниновский

• Детская поликлиника на 320 посещений в смену, район Войковский, Головинское шоссе, д. 6А

• Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, Дмитровское шоссе, вл. 107 Г, район Дмитровский

• Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену, район Савеловский, ул. Вятская, вл. 37-39

• Детская поликлиника на 320 посещений в смену, район Ховрино, ул. Зеленоградская, вл. 27, корп. 1

Медицинские учреждения возводятся по новому стандарту «Московский стандарт плюс». Основными особенностями зданий являются отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями.

«Как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, развитие системы здравоохранения станет приоритетным направлением в деятельности правительства Москвы», — добавил Рафик Загрутдинов