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Где тут растет настоящий лес

Никита Миронов  

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Где тут растет настоящий лес
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичи голосуют за самый естественный лесной массив, находящийся в городской черте.

Пока с большим отрывом лидирует Щукинский полуостров. На втором месте — долина реки Язвенки, что в парке «Царицыно». Также много голосов отдано за Рублевский лес и ландшафтный заказник «Южное Бутово».

— Щукинский полуостров привлекателен для горожан тем, что он находится в окружении воды. С одной стороны — Москва-река, с другой — ее Строгинская пойма, с третьей — Канал имени Москвы, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — Вообще место слияния двух стихий, например, земли и воды или воды и гор, всегда несет наибольший рекреационный потенциал. Не зря все стараются выбрать место для пикника где-нибудь на берегу. А Щукинский полуостров — это один сплошной берег. Плюс сюда — в отличие от всех других природных территорий — не ходит ни один вид общественного транспорта. С одной стороны, это плохо — сюда неудобно добраться. С другой — очень хорошо, потому что относительно мало людей, что и обеспечивает близость с природой.

Что касается долины Язвенки, то здесь, по мнению эксперта, похожая ситуация. Есть только тропа и несколько скамеек.

— Два самых «диких» лесных участка располагаются рядом с густонаселенными спальными районами — Строгино и Орехово-Борисово Южное, что позволяет их жителям наслаждаться природой, не выбираясь далеко от дома, — рассуждает эксперт. — Для любого мегаполиса мира эта возможность уникальна.

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