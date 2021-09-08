Локальная история: узнать секреты улиц родного района

Мороженщицы Анастасия Шведова и Елена Зюлева встречают гостей праздничных мероприятий по случаю Дня города на Тверской улице вместе с артистами танцевальных коллективов и театрализованных шоу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Посещение центра столицы и салют давно стали обязательными пунктами праздника для многих москвичей в День города. Но можно и расширить программу. Например, посвятить праздничные выходные более тесному знакомству с именинницей. Городу с 874-летней историей есть чем удивить даже коренных жителей!

Как отмечают москвоведы, в последнее время среди горожан все популярнее становится «локальная история» — люди активно интересуются жизнью родного района; создают видеоэкскурсии на своих каналах в сети, участвуют в городских конкурсах «народных маршрутов» и гидов.

Так, краевед Федор Дядичев получил награду конкурса «Покажи Москву!» за маршрут «Даниловская слобода» — о Даниловском районе, расположенном между Садовым и Третьим кольцом. По словам Дядичева, Южный округ Москвы — одно из любимых направлений его исторического поиска просто потому, что он в этих местах вырос.

— В конструктивистских кварталах Шаболовки мы бегали с друзьями, Данилов монастырь я посещал с родными на Пасху, — вспоминает Федор. — Поэтому маршруты мне составлять легко. Историю разбавляю своими воспоминаниями, нахожу недостающую информацию в архивах.

Имена и символы разных эпох сходятся в одной экскурсионной прогулке. История завода имени Власова, где делали плитку для первых станций московского метро, переплетается с историей парфюмера Брокара, основателя фабрики «Новая заря».

— Мы рассказываем о благотворителях, о заводе Михельсона, где выпускались насосы и Фанни Каплан стреляла в Ленина, — говорит Дядичев. — О доме «Три поросенка» и «обезглавленном» храме Николая Чудотворца, об императоре Павле I и князе Данииле Московском. Уникальность маршрута — в его эклектике.

Несмотря на то что многие гиды не берутся работать в удаленных от центра Москвы районах, среди москвичей такие экскурсии очень популярны. По словам Федора, «Даниловскую слободу» за все время провели пять раз, и каждый раз — с аншлагом! — Она была хитом на День города в прошлом году, — улыбается Дядичев. — Мы надеемся повторить успех и в этот день рождения столицы. Краевед уверен, что его маршрут победил благодаря оригинальности.

— Если брать Южный округ столицы, то чаще всего экскурсоводы будут рассказывать о Царицыне или Коломенском, — уверен он. — Но об этих местах большинство и так знает. Это совсем не то, что история маленьких слобод между Тульской и Серпуховской.

Локальной историей Федор Дядичев занимается уже давно. На его счету и путеводители по столичным районам, и проект «Шаболовский смотритель», посвященный жизни Шаболовки, и миниатюрный краеведческий музей в библиотеке «Просвещение трудящихся». В прошлом году он выпустил фильм о Нагорном районе, в котором родился и вырос.

— Это своеобразная терра инкогнита для москвоведов, — объясняет Дядичев. — Якиманке, Шаболовке, Сокольникам посвящено огромное количество книг. А про московские «спальники» не говорят: их как будто бы нет.

Изучение района краевед начал с архива исторической библиотеки, где хранятся книги с планами застройки Москвы 40–50-х годов прошлого века. В них он и обнаружили сведения о селе Волхонка, на территории которого сформировался Нагорный.

Гостей праздничных мероприятий по случаю Дня города на Тверской улице встречают артисты танцевальных коллективов и театрализованных шоу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Село застроили двухэтажными каменными домами, предназначенными для рабочих завода «ЗИЛ». Но эти дома выполняли функции временного жилья: впоследствии район ждала масштабная реконструкция.

— Я был удивлен, узнав о том, что Нагорный в свое время хотели застроить «сталинками» наподобие двух «испанских» домов, расположенных на Варшавском шоссе, — рассказывает Федор. — Но потом что-то пошло не так, и эти планы так и не были претворены в жизнь. А в хрущевское время мы почти полностью потеряли и малоэтажную застройку, составлявшую территорию района.

Впрочем, следы былой красоты то и дело встречаются в Нагорном. Это может быть резная арка, ведущая во двор, ажурные решетки или остатки фонтанов. Мало кто знает, что зданию ТЦСО в Нагорном более ста лет, а одна из школ помнит еще прадедушек молодых жителей района: она была построена в 1937 году и сохранила деревянные лаги и перекрытия.

Гостей праздничных мероприятий по случаю Дня города на Тверской улице встречают артисты танцевальных коллективов и театрализованных шоу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Местными жителями киноистория «спальника» была принята на ура. Авторы получили огромное количество благодарностей в комментариях к видео. А ведь таких мест в Москве — огромное количество. Но поскольку нога историков не часто переступает границы Садового кольца, то местные жители могут и не знать, что живут по соседству с историческим кварталом или шедевром архитектуры регионального значения.

Задача районных гидов — помочь москвичам посмотреть на родные места с другой стороны и увидеть красоту в надоевшей панельке по соседству. Иногда для того чтобы лучше понять, куда двигаться, надо попробовать определить, кто ты есть. И знание истории родного района в этом анализе определенно может помочь, уверены краеведы.

ЦИФРА

160 тысяч человек приняли участие в народном голосовании за маршруты участников конкурса «Покажи Москву!». Работы всех конкурсантов можно найти на сайте moscow.guide и на портале москвастобой.рф.

СПРАВКА

Общегородской конкурс «Покажи Москву!» впервые прошел 19 февраля 2021 года. Он был приурочен к празднованию Всемирного дня гида. Предложить авторский маршрут по столице может любой житель Москвы. При оценке идей учитываются оригинальность, новизна и удобство маршрута с точки зрения передвижения. В этом году на конкурс было прислано более 300 заявок. Жюри выбрало 12 победителей.

В состав жюри вошли представители Комитета по туризму города Москвы, столичных Комитета общественных связей и молодежной политики, Департамента культурного наследия, Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, создатели программы мэра Москвы «Мой район». Еще пятерых победителей выбрали пользователи проекта «Активный гражданин».

ЭКСПЕРТ

По словам члена жюри конкурса «Покажи Москву!» Анны Трапковой, директора Музея Москвы, свежий взгляд на привычные маршруты — главное отличие экскурсионных программ местных жителей от стандартных предложений туристических бюро.

— Было много разных идей — беговые и велосипедные прогулки по центральным и удаленным районам, квесты, открывающие неизвестные уголки города, — рассказывает она. — Например, автор одной из экскурсий построил нарратив вокруг биографии основателя практической космонавтики Сергея Королева. Маршрут охватывает многочисленные топонимы района Останкино, связанные с космической тематикой.

Для нас такие истории очень интересны, поскольку изучение города — одно из основных направлений деятельности Музея Москвы. Так, мы готовим несколько образовательных проектов, предназначенных как для профессиональных гидов, так и для простых горожан. Поэтому мы всегда поддерживаем такие инициативы, как конкурс «Покажи Москву!», и людей, которые хотят изучать город.

Гостей праздничных мероприятий по случаю Дня города на Тверской улице встречают артисты танцевальных коллективов и театрализованных шоу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

ГАСТРОНОМИЯ

Первый гид Michelin с ресторанами Москвы появится уже этой осенью. Россия станет 33-й страной, где выпускается гастрономический путеводитель, а Москва — первым городом СНГ, в котором появятся кафе и рестораны, отмеченные мишленовскими звездами. Ведь в здешних заведениях готовы удивить туристов и жителей города не только аутентичной кухней, но и мировой, а международный директор гида Гвендаль Пулленек даже назвал столицу кулинарной жемчужиной. Появление столицы в «Красном путеводителе» откроет ее для туристов с новой стороны, и, конечно, это признание мастерства поваров на мировом уровне. Их путеводитель поставит в один ряд с легендарными Жоэлем Робюшоном или Пьером Ганьером.

Столичные рестораны смогут получить от одной до трех звезд Michelin. Одна присуждается заведениям с блюдами, ради которых стоит посетить эти места. Две — ресторанам, чья кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить маршрут путешествия. Три звезды присуждаются заведениям, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город.

МОЛОДЕЖЬ

Самой юной участнице конкурса «Покажи Москву!», школьнице Дарье Диковой, всего 13 лет. Она покорила жюри маршрутом «Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?».

Ее прогулка предполагает посещение исторических зданий, изображенных на обертках конфет «Замоскворечье» фабрики «Рот Фронт»: Третьяковской галереи, храма святого Николая на Берсеневке, колокольни храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и храма Григория Неокесарийского на Большой Полянке.

Топ-5 лучших экскурсий конкурса «Покажи Москву!»

Путевые дороги в историю

Метро Войковская, ул. Космонавта Волкова, 18г

Экскурсия позволяет узнать о 120-летней истории района Коптево за 2 часа. Маршрут расположен вдоль всего одной улицы, но вмещает в себя памятники регионального значения, образцы архитектуры разных периодов.

Теперь театр здесь. А прежде?

Метро Театральная, сквер перед Большим театром

Экскурсия посвящена истории театральных домов, многие из которых являются настоящими дворцами. На всем протяжении прогулка сопровождается стихотворным описанием объектов.

Мое Ясенево

Метро Ясенево, подземный вестибюль станции метро «Ясенево»

Экскурсия в формате мобильного квеста посвящена последним четырем десятилетиям из истории спального района и позволяет увидеть Ясенево глазами местных жителей: узнать, на какой поляне в детстве играл футболист Сергей Игнашевич, или где в лесу выкопан пруд для купания.

Война и мир спального района

Метро Кузьминки, пересечение 1-й Новокузьминской и Зеленодольской улиц

Бывает, даже местные жители путают улицы Федора Полетаева и Вострухина, Паперника и Хлобыстова, расположенные здесь. А молодежь, сидящая на лавочках у памятников, не знает, кому и почему они установлены. Задача экскурсии — ликвидировать пробелы в знаниях.

Плющиха: больше, чем три тополя

Метро Смоленская, Сенная пл., у памятника Примакову

На прогулке можно увидеть дом из фильма «Три тополя на Плющихе», дом-замок, «пряничный домик», одно из творений Константина Мельникова, и кусочек Азии в Москве. А также полюбоваться панорамным видом на Сити и Киевский вокзал.

Все маршруты экскурсий выложены на сайте www.moscow.guide, можно смело распечатывать их и отправляться в поход.