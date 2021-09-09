Главный критерий работы — комфорт пассажиров

Начальник транспортно-пересадочного пункта «Стрешнево» Ксения Афризонова постоянно лично контролирует отлаженную работу всех служб станции, чтобы каждая поездка пассажиров была комфортной, приятной и безопасной / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Начальник станции «Стрешнево» Ксения Афризонова работает на Московском центральном кольце (МЦК) с момента его запуска и считает это делом всей своей жизни.

С открытием Московского центрального кольца (МЦК) в 2016 году изменилась жизнь не только столичных пассажиров, но и сотрудников различных транспортных структур. Так, для начальника станции транспортно-пересадочного узла «Стрешнево» Ксении Афризоновой началась новая глава в ее железнодорожной карьере.

— Я с детства мечтала о том, чтобы связать свою жизнь с железной дорогой. Будучи маленькой, очень часто приходила к путям, чтобы послушать звук приближающегося поезда. Даже несмотря на то, что это было совсем небезопасно. Но больше всего меня привлекали люди в форме железнодорожника, они вызывали гордость и восхищение, — отмечает Ксения.

Окончив школу, женщина пошла учиться в один из профильных вузов — Российский университет транспорта (МИИТ). А после выпуска сразу устроилась работать на одну из 33 дистанций, расположенных на территории Московской железной дороги.

По ее словам, именно там, на своей первой работе, она окончательно поняла, что сделала правильный выбор, связав свою жизнь с бесконечным движением поездов.

— Перед тем как попасть на станцию «Стрешнево», структуру, в которой работала, расформировали. Я была в раздумьях, куда дальше двигаться. И вот узнала, что в скором времени планируется запуск МЦК, и решила попробовать себя на новом поприще, — рассказывает она.

По ее словам, с появлением МЦК стандарты обслуживания пассажиров значительно изменились в лучшую сторону. На каждой станции появились лифты и подъемники для маломобильных граждан. Везде поддерживается чистота и порядок. При этом постоянно внедряются какие-то полезные новации.

По словам Афризоновой, главной обязанностью начальника станции является создание комфортных условий для пассажиров. Ксения осуществляет регулярные обходы транспортно-пересадочного узла, во время которых проверяет работу всего оборудования: систем вентиляции и освещения, эскалаторов и так далее. Для нее важно, чтобы люди не испытывали дискомфорта во время поездок.

— Каждая станция МЦК обслуживается большим количеством людей. Это слаженная командная работа, благодаря которой мы ежедневно помогаем пассажирам не только сократить время передвижения по городу, но и сделать его более комфортным. Например, наши переходы максимально удобны и созданы по принципу «сухие ноги», — рассказывает она, проводя экскурсию по станции.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Учитывая, что станция расположена в районе, где еще строят жилые дома, пассажиропоток будет только расти. Но сложности не пугают Ксению, а наоборот, добавляют жизненного тонуса. Ведь она работает на одном из самых динамично развивающихся транспортных проектов мегаполиса.

Афризонова уверена, что создание Московского центрального кольца помогло не только разгрузить поток пассажиров на городском общественном транспорте и метро, но также сделать работу городских транспортных систем более слаженной, помогло им взаимно интегрироваться и работать как единый организм.

— Раньше интервал между поездами в час писк составлял 6 минут, однако со временем эта цифра снизилась до 4. Мы делаем все для того, чтобы наши пассажиры могли не беспокоиться о том, что могут опоздать, — говорит начальник станции.

Кроме прочего, станция, где работает Ксения, расположена рядом со старинным парком «Покровское-Стрешнево». Девушка в свободное от работы время любит прогуляться по его окрестностям.

КСТАТИ

Станция «Стрешнево» занимает 26-е место по популярности среди других станций МЦК . Более того, этот транспортно-пересадочный узел входит в число тех, что подключены к городской системе центрального теплоснабжения. Это позволяет контролировать температуру на станции и создавать комфортные условия для пассажиров. Теплопоток распределяется равномерно, несмотря на сообщение с улицей.