Девять станций Большого кольца построят за год

На станции БКЛ «Зюзино» потолки украсят множеством светодиодов / Фото: stroi.mos.ru

Москва ежегодно бьет рекорды по вводу самых разных объектов — от станций метро до уникальных спортивных сооружений. Рассказываем о том, что сдадут строители до конца года.

Пожалуй, самым главным проектом города может стать Большая кольцевая линия метро (БКЛ). До конца года на девять станций на ней станет больше. Так, свои двери распахнут станции «Воронцовская», «Новаторская» и «Зюзино» — это юг Большого кольца. Их отличает оригинальный дизайн, а «изюминкой» каждой из трех станет необычный потолок. К примеру, «Воронцовскую» украсит подвесной 3D-потолок из металлических кругов с эффектом непрерывного движения, напоминающий Млечный Путь. На «Новаторской» потолок сделают контрастным — его выложат разноформатными панелями из триплекса (многослойного стекла) с пленкой оранжевого цвета. Интерьеры «Зюзино» разнообразит потолок в виде пчелиных сот. Авторы проекта обращались к опыту архитекторов, работающих в футуристическом стиле.

Завершат работы в нынешнем году и на других станциях Большого кольца — «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Помимо строительства идет реконструкция и существующих станций. Так, «Каховская» после обновления войдет в состав БКЛ. От нее пойдет соединительная ветка к электродепо «Замоскворецкое».

— До конца этого года будет достроено две трети Большого подземного кольца метро Москвы, — заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект Большого кольца метро не имеет мировых аналогов, он станет рекордсменом после полного ввода, обогнав по протяженности китайского соперника — Пекинское кольцо. Рекордными темпами возводят в столице и дороги.

— За десять лет провели огромную работу, построив более тысячи километров дорог, — отметил Андрей Бочкарев. — Сейчас мы концентрируемся на крупных проектах — в частности, на завершении строительства хордовых магистралей, которые позволяют перебрасывать транспортные потоки между различными районами мегаполиса, причем делать это эффективнее, чем МКАД и ТТК. Благодаря хордам нагрузка на другие магистрали снижается, сокращается перепробег автомобилей.

Как добавил глава Департамента строительства города Рафик Загрутдинов, среди ключевых проектов нынешнего года — мост через реку Сходня на Волоколамском шоссе и большой участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе, проходящий вдоль железнодорожных путей.

— До 2024 года планируется завершить формирование современного единого транспортного каркаса Москвы, — заявил Андрей Бочкарев.

В частности планируется запустить движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также закончить систему скоростных хордовых магистралей.

— Но для комфортного перемещения по городу важно не только построить метро, дороги, реконструировать железные дороги, но и увязать все это воедино, что позволит пассажирам совершать пересадку быстро, удобно и безопасно, — подчеркнул Андрей Бочкарев. — Важно сформировать транспортно-пересадочные узлы. Сейчас в работе полсотни таких хабов.

Станция «Воронцовская»/ Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

ОПЦИЯ

В Москве до конца года запустят бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц FacePay. Работает система так. Сначала пассажир оставляет свои биометрические данные. Они привязываются к его банковской карте. Чтобы воспользоваться сервисом, он останавливается у правого бокового турникета метро, система его узнает. Затем за полторы секунды с банковской карты списываются деньги, и пассажир проходит, ни к чему не прикасаясь — не доставая ни телефон, ни карту. Как поясняют столичные власти, FacePay для пассажиров — это еще один удобный сервис. При этом он не обязательный — им можно пользоваться, а можно и нет.

Сервис удобен тем, что позволяет при попадании в метро не доставать ни проездной, ни смартфон, ни банковскую, ни социальную карту. А это значит, что снижается риск их потерять.

СЕРВИС

В столице до конца этого года планируется запустить платформу MaaS. Эта аббревиатура расшифровывается как Mobility-as-a-Service, или «мобильность как услуга». В ней будут объединены все городские, а также ряд частных транспортных сервисов.

— Это мобильная платформа, с помощью которой можно спланировать и организовать поездку, где сочетаются разные виды городского транспорта с заранее определенной или динамической стоимостью, но обязательно выгодной вам и настроенной под вас, — рассказывает заммэра Максим Ликсутов. — Вы можете прокладывать маршрут, один раз его оплачивать, выбирать из всего разнообразия подходящий транспорт в зависимости от ваших пожеланий и возможностей, сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях и, что очень важно, тарифах разных операторов. То есть выбрать то, что максимально удобно именно вам.

Платформа, по словам заммэра, поможет совместить метро, автобусы, трамваи, электробусы, велопрокат, такси, каршеринг, МЦД и МЦК.

ЦИФРА

200 километров пути способен пройти электробус на одной зарядке. Для этого, впрочем, там не должны включать ни кондиционер, ни печку. В условиях Москвы, как правило, зарядки хватает на 50–60 километров.