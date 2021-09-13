Сергей Собянин: До конца года введем десять станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по вопросам градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев (справа) вместе с генеральным директором компании-подрядчика Дмитрием Евсеевым (на втором плане) поднимаются по эскалатору станции «Терехово» Большого кольца метро / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В субботу, 11 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск станций Большого кольца метро, осмотрел готовность здания Центра самбо и бокса и открыл поликлинику в Крылатском.

Готовность Большого кольца метро оценивается в 88 процентов. К дюжине работающих станций в этом году присоединятся еще десять. Три из них осмотрел в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

Скоро открытие

Станции «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» входят в состав западного отрезка нового подземного метрокольца. Их технический пуск — это отличная возможность проверить станции на готовность, посмотреть, как справятся все системы с первыми нагрузками.

— Это важный участок Большой кольцевой линии метрополитена, — подчеркнул Сергей Собянин. — В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка — юго-западный и западный.

Мэр добавил, что Большое кольцо будет продлено от «Мневников» до «Каховской», а город получит десять новых станций. Их ввод обещает стать настоящим рекордом в сфере мирового подземного строительства.

— В следующем году мы должны провести все основные работы и полностью замкнуть кольцо в конце 2022 или в начале 2023 года, — заявил глава города. — Громадная работа постепенно подходит к концу благодаря умению, таланту, организаторским способностям строителей.

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Центр мирового уровня

Еще одна важная стройка в городе — создание уникального Международного центра самбо и бокса в «Лужниках». Сейчас спорткомплекс, состоящий из двух зданий и объединенный одной крышей, готов наполовину.

— В Москве строится дворец единоборств — уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо, — отметил Сергей Собянин, осматривая основные конструкции здания. — Надеюсь, что в первом полугодии 2022-го он уже примет первые соревнования и первых спортсменов.

По его словам, для спортсменов будет создана вся инфраструктура: тренажерные и игровые залы, бассейны и, конечно, арены для выступлений и трибуны для зрителей.

— Таким образом Москва внесет свой вклад в замечательный вид спорта и подарит всем жителям новые победы и интересные соревнования, — подчеркнул мэр.

За выдающиеся заслуги

Накануне дня города Сергей Собянин вручил выдающимся горожанам государственные награды, а также премии Москвы в области литературы и искусства.

Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии, где собрались люди самых разных профессий, объединенных одним — любовью к нашему городу и своей профессии. В 2021 году премий Москвы удостоены 11 работников сферы искусств в шести номинациях.

Большой охват

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции головное здание детской городской поликлиники № 130 в Крылатском и сообщил о расширении программы реконструкции поликлиник с 137 до 200 зданий. В субботу новоселье отметили сразу в десяти поликлиниках.

— Мы набрали обороты, где-то по полсотне поликлиник можем делать ежегодно, — заявил мэр. — А 200 поликлиник — это почти половина всего амбулаторного комплекса Москвы.

КСТАТИ

В соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году в городе планируется ввести рекордное количество новостроек — почти 6 миллионов квадратных метров. Также строятся больницы, обновляются поликлиники, открываются новые станции метро и МЦД, транспортные развязки и хорды, благоустраиваются набережные и парки.