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Практика и научные разработки: как в столице готовят будущих ветеринаров

Марьяна Шевцова

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Практика и научные разработки: как в столице готовят будущих ветеринаров
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ветеринары играют важную роль в сохранении здоровья как животных, так и человека. Они вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Самое главное, что интерес к этой профессии среди выпускников школ растет. В этом году конкурс на специальность «Ветеринария» в Академии им. К.И.Скрябина составил 13 человек на место, а на «Ветеринарно-санитарную экспертизу» — 46 человек на место. О том, как учатся будущие ветеринары и как они проходят практику, рассказали в учебном заведении и в столичном Комитете ветеринарии.

— Мы видим, что школьники хотят идти в профессию. Но для нас это не только радость, но и огромная ответственность. Для того чтобы подготовить хороших специалистов, ветеринарному образованию необходим уровень подготовки, отвечающий современным требованиям. Недавно для освоения профессиональных навыков по домашним животным на базе Академии открылся Лечебно-диагностический ветеринарный центр (ЛДВЦ МВА), — рассказал ректор Академии Сергей Позябин.

Центр оснащен не только кабинетом первичного приема, но и отделением визуальной диагностики, тремя операционными и стационаром с отделением реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, в нем имеется лаборатория гематологии и отделение компьютерной томографии. На базе ЛДВЦ МВА проводятся научные исследования и реализуются бесплатные образовательные программы для студентов.

— Сотрудничество и дружба с Академией имени К.И.Скрябина играет огромную роль для всей государственной ветеринарной службы Москвы. Каждый год мы принимаем на практику студентов этого ВУЗа и видим серьёзный уровень подготовки молодых специалистов. В клиниках будущие ветеринары присутствуют непосредственно на приемах, студенты-ветсанэксперты отправляются на рынки и ярмарки, где вместе с опытными сотрудниками проводят проверку продуктов. Приятно осознавать, что мы имеем такой сильный и мощный профессиональный потенциал, это дает уверенность в завтрашнем дне, — отметил председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

В начале этого учебного года на базе Академии также открылся Лечебно-диагностический профилактический конный центр. Конюшня рассчитана на 16 голов лошадей. Новое подразделение оборудовано кабинетом для осмотра животных, ординаторской и кабинетом для самостоятельной работы студентов. В центре предусмотрен рентгенографический аппарат и оборудование для УЗИ.

— Ветеринарное дело продолжает активно развиваться, успешно внедряются передовые научные разработки и современные электронные сервисы. Очень важно, что студенты сегодня учатся по-новому: у них больше практических занятий и возможностей для исследований. Но чтобы идти в ногу со временем и оставаться настоящим профессионалами своего дела, учиться надо всегда. Для таких целей у нас работает Учебный центр, — добавил Алексей Сауткин.

За год в Учебном центре Комитета ветеринарии проводят порядка 40 курсов повышения квалификации и шести вебинаров. Темы для них выбирают из разных областей ветеринарии. Так, до конца этого года планируются циклы лекций о болезнях экзотических животных, о диагностике опухолей и о кардиомиопатии кошек. Помимо этого, пройдет мастер-класс по конфликтологии «Стрессоустойчивость в профессии ветеринарного врача».

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