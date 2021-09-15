Обыграли Ледяную пещеру: Для отделки станции использовали инновационный стеклофибробетон

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Во вторник, 14 сентября, в столичном Стройкомплексе рассказали о том, как будет выглядеть станция «Терехово» Большой кольцевой линии метро.

Станция «Терехово» уникальна. В ее отделке использовали инновационный материал — стеклофибробетон. В результате пассажиры увидят не темное пространство, а станцию, полную света и воздуха.

— Аналогов по реализации архитектурного замысла станции метро с использованием стеклофибробетона в мире нет, — заявил заммэра Москвы по вопросам градполитики и строительства Андрей Бочкарев. — В России этот материал впервые был использован при создании фасада Ледяной пещеры в «Зарядье».

Часть поверхностей панелей вогнуты, другая же — выпуклая. Архитекторы окрестили их коннелюрами.

— Архитектура станции получилась объемной, — рассказал «Вечерке» заместитель гендиректора по строительству и постоянному обустройству инфраструктурных объектов компанииподрядчика Игорь Харченко. — Тяжелые панели весом от 60 до 100 килограммов устанавливались на специально смонтированную несущую подсистему.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Полы вымостили сибирским гранитом. Потолок декорировали комбинациями из реек, панелей и сот.

На станции «Терехово» — так называемые береговые, то есть размещенные по краям станционного зала, платформы. Дело в том, что между «Мневниками» и «Терехово» прокладывается один двухпутный тоннель. Благодаря такому способу сооружения нет необходимости делать дополнительные выходы на поверхности, а стройплощадка получается компактнее. Зато сложным было возведение основных конструкций станции, расположенной в пойме Москвы-реки. Для того чтобы сдержать воду под землей, был выбран метод «стена в грунте».

Впереди у специалистов наладка инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

КСТАТИ

Для отделки станции «Терехово» Большого кольца промышленный концерн изготовил более восьми тысяч панелей из стеклофибробетона площадью почти десять тысяч квадратных метров. Особое покрытие позволит сохранить первозданный вид панелей в течение долгого времени.