Москвичам рассказали о помощи НКО людям с нарушениями слуха

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

23 сентября — Международный день жестовых языков. Некоммерческие организации (НКО) столицы помогают людям с нарушениями слуха: оказывают услуги тифло- и сурдоперевода, организуют курсы по русскому жестовому языку, устраивают адаптированный досуг для глухих и слабослышащих детей и подростков. Все желающие получают помощь абсолютно бесплатно.

Онлайн-сервисы в помощь людям с ограничениями

Общественная организация «Объединения переводчиков жестового языка» создала диспетчерскую службу для слабослышащих и слепоглухих людей. Программа позволяет передать необходимую информацию слышащему абоненту, совершить звонок в экстренные службы или социальное такси. Связаться с операторами службы можно, воспользовавшись электронной почтой, через СМС или другие мессенджеры, а также по факсу.

Организация также предлагает бесплатные услуги по тифло- и сурдопереводу. Воспользоваться услугой можно, предъявив необходимые документы или оставив заявку на сайте организации не менее чем за 48 часов до события.

Также у организации существует онлайн-программа, которая переводит на жестовые языки разных стран Spreadthesign. Специально для этого проекта НКО записала 400 тысяч жестов.

Помощь родителям детей с нарушениями слуха

У центра развития и поддержки глухих и слабослышащих детей и их родителей «Я понимаю» есть свой YouTube-канал. На нем размещены обучающие ролики по русскому жестовому языку, развитию артикуляции. Также на канале опубликованы видео, разъясняющие права детей на доступную среду, и ролики, на которых родители особенных детей делятся своим опытом.

Центр устраивает образовательные курсы для родителей слабослышащих ребят. На уроках они обучаются упражнениям по улучшению памяти и внимания, координации движений и чувства пространства. После занятий родители смогут продолжить заниматься с детьми дома сами. Благодаря упражнениям дети смогут начать читать и писать.

Сотрудники «Я понимаю» также организовали курс обучения языку жестов для родителей особенных ребят и экспертов. Кроме того, желающие смогут заказать платные выезды на дом сурдопедагога, психолога, преподавателя русского языка благодаря сервису «Ранняя помощь с 0 до 3 лет».

Квесты для детей с нарушениями слуха

Инклюзивный квест «Артефакт», является частью проекта «#втишине, — это интерактивные инклюзивные программы для слабослышащих детей. #втишине был создан руководителем музея «В тишине» Марией Айзиной и Московской городской организацией Всероссийского общества глухих совместно с музеем-заповедником «Кузьминки-Люблино». В 2020 году проект получил грант мэра столицы, а в марте 2021 года в музее «В тишине» было организовано игровое пространство для квестов специально для детей и подростков с особенностями.

Квест построен по мотивам фильма «Чародеи». В нем нужно решать логические задания, направленные на развитие зрительного восприятия окружающего мира. Участников квеста может быть от двух до 12 человек, при этом глухие, слабослышащие и дети без ограничений по здоровью взаимодействует между собой. Для детей без ограничений мероприятие во время игры присутствует звуковое сопровождение, а для ребят с нарушениями слуха ведущий дает видеоподсказки на жестовом языке. Ребята с особенностями слуха участвуют в квесте бесплатно.

В музее также есть программы и для людей без ограничений по здоровью. Для посетителей доступны экспозиционная и экскурсионная программы, которые помогают слышащим людям погрузиться в мир тишины. Экспозиция знакомит с мифами и фактами из жизни глухих людей, рассказывает о международном жестовом языке и его отличиях от региональных языков жестов. Во время экскурсии гости музея находятся в шумоподавляющих наушниках и посещают пять залов в присутствии слабослышащего сопровождающего, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.