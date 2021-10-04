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Московские фонтаны готовят к зимовке

Алексей Хорошилов

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Московские фонтаны готовят к зимовке
Специалист ГБУ «Гормост» Евгений Чевычелов занимается промывкой фонтана у Большого театра / Фото: АГН Москва

В воскресенье, 3 осктября, все московские фонтаны прекратили свою работу. Специалисты ГБУ «Гормост» приступили к их консервации на зиму.

Все лето городские фонтаны помогали москвичам спасаться от жары и радовали их своими водными композициями. Теперь, когда зима уже не за горами, о чем каждый день напоминает не по сезону прохладная погода, пришло время консервировать фонтаны, чтобы привести их в порядок к весне за время холодов.

— В течение четырех недель в октябре на всех подведомственных ГБУ «Гормост» фонтанах произведут слив воды из чаш, обработку гранитных поверхностей, продувку трубопроводов сжатым воздухом, демонтаж струеобразующих элементов, фонарей, подводной подсветки, — рассказал заместитель начальника ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

На некоторых фонтанах, как, например, на фонтане «Театральный», работы на котором начались вчера, на зиму устанавливают специальные укрытия.

— На «Театральном» фонтане устанавливаются плоскостные металлоконструкции, которые будут закрывать декоративные бронзовые решетки на дне чаши фонтанов, — объяснил Виталий Давыдов.

Самое масштабное зимнее укрытие на светомузыкальном фонтане в парке «Царицыно». Это огромный купол, который весит около трех тонн. Он «надувается» за счет нагнетаемого избыточного давления, внутри поддерживается положительная температура, что позволяет специалистам Гормоста проводить ремонтные работы и дефектовку оборудования.

Один из старейших московских фонтанов — «Витали» — на зиму укрывают прозрачным колпаком, а внутри монтируют зимнюю подсветку.

Плавучие фонтаны, которые летом можно увидеть на Обводном канале, на зиму приходится полностью извлекать из воды и проводить регламентное обслуживание.

Промывка фонтанов — важный элемент процесса консервации. Виталий Давыдов рассказал, что моют их специальным средством, которое растворяет известковые отложения и полностью безопасно для окружающей среды.

— После завершения сезона консервации мы приступаем к планово-предупредительному ремонту, готовим наши фонтаны к весенне-летнему периоду на следующий год. Как правило, сезон фонтанов открывается 30 апреля, но в зависимости от погоды сроки могут сдвигаться, — говорит Давыдов.

На консервацию «Театрального» фонтана специалистам Гормоста потребуется четыре дня. Раньше в процессе обслуживания из фонтанов доставали много брошенных монет. Сегодня эта традиция почти угасла, к счастью для обслуживающей компании.

Ведь монетка может «просочиться» в механизмы фонтана и навредить их работе.

СПРАВКА

Начиная с 2011 года в Москве построили 63 новых отеля самых востребованных категорий — «2–4 звезды». Как рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1», сейчас проектируют еще 20 гостиниц. Кроме того, в столице формируется Единая туристическая экосистема: например, открываются инфоцентры.

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