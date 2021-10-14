Каждый работал за троих

1938 год. Промежуточный вестибюль станции «Киевская » (первая очередь) Московского метрополитена / Фото: pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «ВечеркА» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В среду, 14 октября 1936 года, читатели «Вечерки» узнали, что строительные работы на станциях второй очереди Арбатского радиуса метро близятся к концу.

Да и как им было не заканчиваться, если на носу Съезд советов и очередная годовщина Октябрьской революции! Такие события было принято отмечать трудовыми успехами. Метростроевцы, считавшиеся тогда рабочим авангардом столицы, настоящими гвардейцами труда, стремились не отставать.

В газете был напечатан снимок, на котором рабочие занимались облицовкой подземного вестибюля станции «Киевский вокзал».

«Осталось только поставить решетки, «застелить» мрамором полы и установить на вершине колонн фарфоровые капители», — сообщала газета.

Изготовлялись такие капители на Ломоносовском фарфоровом заводе в Ленинграде. Кипела работа и на платформе.

«В станционном зале полным ходом развернулась облицовка колонн. Всего здесь будет 46 колонн. З6 колонн находятся в работе, 9 колонн уже закончены», — писала «Вечерка».

Одновременно с облицовкой велись и работы по укладке путей. Газета рапортовала, что 140 погонных метров уже уложено. Можно было бы и больше, да вот незадача: процесс задерживался из-за нехватки цемента. Снять деревянную опалубку со здания наземного вестибюля станции обещали к концу месяца. Странно, что под землей не хватало бетона. На поверхности, судя по материалам «Вечерки», его было просто завались.

«Прекрасный образец стахановской работы показала бригада бетонщиков Ютта. Работая на бетонировке наружного вестибюля, она уложила 53 кубометра бетона — около 300 процентов плана. Одновременно более чем в два раза повышена производительность бетономешалки », — сообщала газета.

Ютт — фамилия одного из бригадиров-стахановцев Метростроя. Имя его газета не сообщает, однако удалось установить, что он был участником совещания лучших стахановцев-евреев крупных предприятий Москвы о постановлении Президиума ЦИК СССР «О советском, хозяйственном и культурном строительстве Еврейской автономной области». Увы, бригадир бетонщиков Ютт и там упомянут без имени или инициалов. Но судьба многих участников совещания, представителей советской еврейской общественности, сложилась трагически — многие были репрессированы.

Кроме строительства столичного метрополитена, читатели узнали, что в столице поступили в продажу 10 тысяч лимонных деревьев, акклиматизированных для Москвы.

ЦИФРА

320 тысяч пассажиров в день в среднем перевозил Московский метрополитен осенью 1936 года.

КСТАТИ

В 2014–2016 годах на «Киевской» Филевской линии метро проводились реставрационные работы, связанные с воссозданием первоначального облика станции 1930-х годов, с полной заменой облицовки путевых стен для устройства гидроизоляции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Выполнивший проекты вестибюля и подземного зала станции «Киевская» архитектор Дмитрий Чечулин вдохновлялся древними памятниками Помпей, Венеции и Флоренции, где он побывал в группе архитекторов из СССР.