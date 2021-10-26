Обустройство природных территорий будет продолжено

Москвичка Динара Аптикеева любит гулять по Новослободскому парку в любое время года. Даже у жителей центра столицы есть благоустроенные зеленые уголки, куда можно убежать из «каменных джунглей» мегаполиса / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Во вторник, 26 октября, столичные парламентарии на заседаниях комиссий рассмотрели проект Закона о бюджете Москвы. Особое внимание уделялось развитию мегаполиса и Адресной инвестиционной программе.

Прежде чем рассмотреть проект бюджета в городском парламенте, депутаты Мосгордумы обсуждают документ на заседаниях профильных комиссий. Так, на совместном заседании Комиссий по городскому хозяйству и жилищной политике и по экологической политике представители органов исполнительной власти Москвы доложили об основных статьях расходов.

Как сообщила замруководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Кудряшева, на деятельность по предотвращению и ограничению загрязнения окружающей среды, сохранение биоразнообразия, формирование экологической культуры и другие экологические направления работы ведомства с 2022 по 2024 год ежегодно планируют направлять по 9 миллиардов рублей.

— На 2022–2024 годы расходы на содержание особо охраняемых природных территорий запланированы в сумме 1,68 миллиарда рублей ежегодно, — рассказала Кудряшева.

На экологическую реабилитацию природных сред ежегодно планируют направлять 853,9 миллиона.

Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов отметил, что 36 процентов всего бюджета ведомства приходится на масштабную программу развития транспортной системы. Также серьезные средства направят на поддержку граждан, субсидирование оплаты жилищно-коммунальных услуг.

— Несмотря на то что департамент отраслевой, более 47 миллиардов рублей выделяется на ежегодную поддержку граждан. Почти 60 категорий граждан в той или иной степени получают поддержку со стороны государства, бюджета Москвы, — сказал Торсунов. Комиссия Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию поддержала проект бюджета столицы на три года. Такое решение депутаты приняли в ходе заседания и после доклада заместителя мэра столицы по вопросам градполитики и строительства Андрея Бочкарева.

Глава столичного Стройкомплекса обозначил главные приоритеты Адресной инвестпрограммы: сооружение новых станций метро, завершение работ на ключевых магистралях, создание современной социальной и инженерной инфраструктуры.

— На реализацию Адресной инвестпрограммы на три года планируется направить 2,68 триллиона рублей, из них на 2022-й — 866 миллиардов рублей, — заммэра уточнил, что 139 миллиардов рублей пойдут на реализацию программы реновации столичного жилфонда.

Кроме того, за предстоящие годы планируется решить проблемы почти семи тысяч обманутых дольщиков. Как сообщила в ходе заседания председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, по итогам текущего года за счет средств городского бюджета планируется восстановить в правах 1,2 тысячи дольщиков, а в следующие три года — еще 6,8 тысячи дольщиков.

— Она уточнила, что на сегодня принято решение о достройке девяти проблемных объектов в столице за счет средств бюджета, выделенных Московскому фонду защиты прав дольщиков. Это 21 жилой корпус, — сказала она, добавив, что по семи домам уже имеются решения суда, объекты переданы фонду для достройки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Губанова, заместитель руководителя Департамента финансов Москвы:

— Традиционно в составе государственной программы Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» планируются средства на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 25,5 миллиарда рублей, а также расходы на выполнение субсидий семьям с низким уровнем дохода в объеме 21,9 миллиарда рублей.